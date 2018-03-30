Энергетики "Челябэнерго" выявили более миллиона украденных киловатт-часов в Саткинском районе

С января 2017 по март 2018 года в населенных пунктах Саткинского муниципального района Челябинской области энергетики Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" провели 110 рейдов по выявлению фактов хищения электрической энергии. В ходе проверок обнаружено 182 факта неучтенного потребления электроэнергии и незаконного присоединения к электрическим сетям. За 2017 год у энергокомпании было похищено 1 012 514 кВт*ч, за первый квартал 2018 года - ещё 174 932 кВт*ч. Также, энергетики дополнительно проверили 1241 прибор учета у бытовых потребителей и выдали 137 предписаний на устранение замечаний.

Рейды, во время которых энергетики осуществляют проверку "неблагонадежных" потребителей и осмотры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ на всей территории ответственности энергокомпании, входят в число наиболее эффективных мероприятий по борьбе с энерговоровством и энерговорами.

На борьбу с хищениями электроэнергии также направлена работа по установке интеллектуальных приборов учета, оснащенных системой дистанционного сбора данных. В прошлом году энергетики Златоустовских электросетей установили в населенных пунктах Саткинского района более трех десятков таких приборов учета, в 2018 году планируется установить в 2 раза больше устройств в городах Сатка, Бакал и селе Айлино.

Однако недобросовестные потребители любыми путями пытаются уйти от оплаты, используя так называемые "заряженные" приборы учета, искажающие фактический объем потребления. Только за 2017 год энергетики на территории Саткинского района выявили 4 таких счетчика.

В отношении граждан, уличенных в незаконном потреблении электроэнергии и не возместивших ущерб в добровольном порядке, ведется работа по возбуждению судебных дел. В правоохранительные органы переданы заявления о случаях незаконного потребления электроэнергии в населенных пунктах Саткинского района, по результатам претензионной работы по приборам учета, принадлежащим ОАО "МРСК Урала", состоялись 38 судебных заседаний. Все решения вынесены в пользу электросетевой компании.

Благодаря проведенным мероприятиям потери электроэнергии в сетях за 2017 год снизились на 4 166 000 кВт*ч по сравнению с 2016 годом.

Работа по выявлению хищений электроэнергии является одним из приоритетных направлений деятельности филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". В ходе проверок энергетики проводят с населением разъяснительную работу, предупреждая о том, что незаконные подключения небезопасны и для самих энергонарушителей, т.к. приводят к снижению качества электроэнергии, сбоям в электроснабжении и могут спровоцировать пожар.

Энергетики обращаются к жителям Челябинской области: каждый может предотвратить аварийное отключение света в своем доме. Позвонив по телефону доверия "Челябэнерго" (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО "МРСК Урала" 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), вы можете сообщить о фактах правонарушений в сфере электроэнергетики, попытках кражи оборудования, случаях бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии и фальсификации данных прибора учета.