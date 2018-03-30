Энергетики Мордовии и Пензы готовы к паводку

Все энергообъекты Филиала Мордовский ПАО "Т Плюс", АО "СаранскТеплоТранс", АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" готовы обеспечить надежную работу и устойчивое энергоснабжение потребителей в период весеннего паводка.

В филиале создана специальная комиссия под председательством главного инженера филиала Андрея Ванина и утвержден "План мероприятий по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования и сооружений". Подготовлена техника и сформирован необходимый запас материалов для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Установлено взаимодействие с органами власти г.о. Саранск и г.Пенза, Главным управлением МЧС России по Мордовии и ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

По словам директора Филиала Мордовский ПАО "Т Плюс" Александра Суслова, специальная комиссия проводит осмотр и проверку готовности к паводку всех гидротехнических сооружений и их механического оборудования, подъемных приспособлений, руководит пропуском паводка.

Особое внимание уделяется состоянию механического оборудования гидротехнических сооружений, а также подъемных устройств. Непосредственно перед весенним паводком затворы водосбросных сооружений на реках Инсар и Сура, используемые при пропуске половодья, должны быть освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими.

Для обеспечения устойчивой работы энергообъектов в период паводка назначено дежурство аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами для откачки воды и необходимыми материалами для ремонтных работ.

По информации Мордовского Гидрометцентра, высота снежного покрова в регионе в пределах нормы. Запасы воды в снеге, толщина льда на водоёмах и ещё целый ряд показателей не превышают цифры предыдущих лет.

