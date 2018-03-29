Филиал "Калугаэнерго" борется с распространением "заряженных" счетчиков

Сотрудники блока безопасности филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" продолжают реализацию комплекса мероприятий по противодействию фактам хищения электрической энергии, в том числе по предотвращению использования "заряженных" счетчиков, а также пресечению распространения в сети Интернет информации о продаже таких приборов учета и других способов незаконного потребления электроэнергии.

С начала 2018 года сотрудникам отдела безопасности Калугаэнерго выявлено 3 интернет-ресурса, торгующих приборами учета и приспособлениями для занижения показаний счетчиков электроэнергии. В надзорные органы направлены обращения о пресечении распространения данной информации. По итогам их рассмотрения прокуратура г. Калуги направляет исковые заявления в судебные инстанции, которые, в свою очередь, выносят решения о блокировке таких сайтов.

В филиале "Калугаэнерго" подчеркивают, что потребителей, которые пользуются устройствами, способными останавливать или искажать показания приборов учета электрической энергии, ждет серьезное наказание. В соответствии с п. 2 "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии" потребление электрической энергии с нарушением порядка учета электрической энергии со стороны потребителя, выразившееся во вмешательстве в работу прибора учета, является безучетным потреблением. Это за данное правонарушение установлена административная и уголовная ответственность.

В соответствии с законодательством РФ за данное правонарушение предусмотрен штраф: для граждан – до 15000 рублей, для должностных лиц – до 80000 рублей (или дисквалификация на срок до двух лет), для юридических лиц – до 200000 рублей.

Если же действия содержат признаки уголовного деяния, то к нарушителю может быть применено наказание в виде штрафа в размере до 300000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. В случае причинения особо крупного ущерба (более 1 млн. рублей) злоумышленник наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

С начала 2018 года специалистами филиала "Калугаэнерго" направлено 4 материала в органы внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовного производства по признакам статьи 165 УК РФ, суммарный экономический ущерб по которым составляет 6,8 млн. рублей. Кроме того, по фактам неучтенного потребления электроэнергии для возбуждения административного производства по признакам правонарушения, ответственность за которое предусмотрено статьи 7.19 КоАП РФ, направлено 100 материалов на сумму около 2 млн. рублей.

Филиал "Калугаэнерго" призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777Звонок: +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.