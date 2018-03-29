ГК IEK наращивает объёмы производства

Группа компаний IEK реализует программу масштабной модернизации производственного комплекса с целью двукратного увеличения объёма выпуска продукции. По итогам 2017 года объём производства достиг 191,4 миллиона изделий, что на 13,2% больше по сравнению с 2016-м. В рублях этот показатель увеличился на 16%. В 2017 году инвестиции в развитие составили 440 миллионов рублей, при этом на модернизацию производственного комплекса было направлено 260 миллионов, деньги пошли на обновление оборудования цехов и исследовательского центра Группы компаний, а также на строительство офисно-складских комплексов.

"Работы, проводимые в 2017 году, стали логичным продолжением начатой ещё в 2016 году программы технического перевооружения промышленного оборудования, развития инфраструктуры и наращивания производственных мощностей", — объясняет Роман Рындин, директор производственного комплекса "ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ".

Модернизация производственной базы в той или иной степени коснулась всех площадок Группы компаний IEK. Так, были закуплены новые станки практически для всех цехов в Ясногорске. Это позволило не только увеличить объёмы производства, но и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Кроме того, модернизация производственной базы позволила сократить издержки холдинга на 4,5%. Например, автоматическая пробивная линия PIVATIC, которой в 2017 году пополнилась ясногорская площадка, на 11% экономит сырьё при производстве металлокорпусов и ускоряет процесс обработки деталей. При этом новая линия максимально автоматизирована: она почти полностью исключает ручной труд, тем самым обеспечивая стабильно высокое качество изделий. Инвестиции в PIVATIC составили 60 миллионов рублей.

Так же в 2017 году заводу удалось увеличить производительность труда — по сравнению с 2016 годом выработка на одного человека выросла на 19% и составила 3,1 миллиона рублей.

Продукция ГК IEK используется для энергообеспечения объектов различных отраслей — строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-индустрии — и востребована не только на российском рынке, но и в странах Европы и Ближнего Востока. "В планах — увеличение мощностей почти в два раза и дальнейшая автоматизация всех производственных участков", — отмечает руководитель "ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ" Роман Рындин.