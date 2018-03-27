 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Главный инженер компании "Россети" Дмитрий Гвоздев принял участие во Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков

Главный инженер компании Россети Дмитрий Гвоздев принял участие во Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков

30 марта 2018, 16:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СГИЭ-2018, РОССЕТИ

Обсудить на форуме

184 просмотра

29 марта 2018 года в г. Сочи под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации стартовало 8-е Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков (СГИЭ 2018). В мероприятии под председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова принял участие главный инженер компании "Россети" Дмитрий Гвоздев.

Одной из тем обсуждения станет цифровизация энергетики, как основной инфраструктурной отрасли экономики, имеющей государственное значение. Как отметил А. Черезов, "цифровизация" подразумевает не только модернизацию технологий и технологическое переоснащение, но бизнес-процессы, а также тесное взаимодействие всех участников рынка.

Итоги работы совещания будут подведены 30 марта, а наработки, полученные в рамках дискуссий, будут максимально использованы Минэнерго России в ходе реализации ведомственной программы "Цифровая трансформация электроэнергетики России".

Компания: ПАО "Россети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно