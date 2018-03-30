Комиссия по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии наметила задачи на 2018–2020 гг.

27–28 марта в Москве состоялось 32-е заседание Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК).

Одним из основных вопросов повестки 32-го заседания КОТК стало утверждение параметров регулирования частоты и перетоков активной мощности и величин необходимых резервов мощности для нормированного первичного и вторичного регулирования в энергосистемах стран СНГ, Балтии и Грузии на 2018–2019 годы. С докладом по этому вопросу выступил руководитель рабочей группы "Регулирование частоты и мощности", начальник службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО "СО ЕЭС" Евгений Сацук.

Также члены КОТК обсудили и приняли за основу подготовленный Системным оператором проект Методических указаний по устойчивости параллельно работающих энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии.

В общей сложности в рамках 32-го заседания комиссия рассмотрела семь вопросов. В их числе разработка Регламента обмена информацией между диспетчерскими центрами энергосистем стран СНГ и Балтии по случаям отклонения частоты в целях мониторинга качества регулирования частоты и перетоков активной мощности, результаты функционирования энергосистем синхронной зоны стран СНГ, Балтии и Грузии в 2017 году и прохождение осенне-зимнего периода 2017/2018 года, подготовка предложений в проект Плана работы КОТК на 2018-2020 годы, а также актуализация состава КОТК и состава ее постоянных рабочих групп.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Следующее, 33-е заседание КОТК решено провести 25–26 сентября 2018 года в Российской Федерации.