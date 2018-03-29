МРСК Юга стала лучшей социально ориентированной энергетической компанией ТЭК в России

ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") стала победителем конкурса на лучшую социально ориентированную компанию, организованного Министерством энергетики России. Проект компании по привлечению и удержанию молодых специалистов был признан лучшим из всех представленных на рассмотрение конкурсной комиссии работ. Победу в конкурсе МРСК Юга обеспечила "Программа по привлечению и удержанию молодых кадров ПАО "МРСК Юга" в сельской местности". Проект был признан лучшим в номинациях конкурса: "Молодежная политика", "Социальная поддержка работников и их семей".

Как сообщили в компании, актуальность проекта обусловлена необходимостью своевременного обеспечения потребности электросетевого комплекса в квалифицированных специалистах.

- Задачи "Программы по привлечению и удержанию молодых кадров ПАО "МРСК Юга" довольно широки - это и содействие профессиональному самоопределению молодежи в соответствии с их интересами, индивидуальными особенностями, и удовлетворение потребностей регионального рынка труда. В сельских населенных пунктах остается актуальной проблема нехватки квалифицированных кадров, в первую очередь, рабочих профессий. Решение этой проблемы видится в создании достойных условий для молодых специалистов, - отметил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.

В рамках проекта создан "Мобильный энергокласс" - комплект оборудования, необходимый для обучения и подготовки к поступлению школьников 11 классов, который устанавливается на территории предприятия в сельских трудодефицитных районах на период краткосрочного обучения. По завершению учебного плана оборудование направляется в другое производственное отделение.

Профильный энергетический класс появился в лицее г. Урюпинск Волгоградской области. Бесплатные практические занятия для школьников ведут сотрудники компании, прошедшие обучающий семинар по навыкам преподавания в филиале "НИУ "МЭИ". Помимо специализированных знаний энергетики подсказывают старшеклассникам, на что обратить внимание при поступлении в специализированные и высшие учебные заведения.

Также сотрудники компании постоянно ведут профориентационную работу со школьниками 9–10 классов, привлекая молодых ребят в энергетическую отрасль. В компании уверены, что реализация Программы будет способствовать развитию кадрового потенциала энергокомплекса региона.

Конкурс на лучшую социально ориентированную компанию в ТЭК проводился с января по март 2018 года. Основная цель - стимулирование развития социальной политики организаций, выявление, изучение и распространение опыта компаний, добивающихся высокой эффективности в решении задач социальной направленности, улучшение качества условий труда и жизни работников. Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится 27 апреля 2018 года на VI Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге.