Минпромторг и Минэнерго разрабатывают меры поддержки для укрепления отечественного турбиностроения

29 марта состоялось заседание совместного круглого стола двух Комитетов Государственной Думы Российской Федерации по энергетике и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Основной темой обсуждения стали вопросы законодательного обеспечения развития энергетического турбиностроения. Участниками мероприятия стали представители Минэнерго России, Ростехнадзора, Внешэкономбанка, крупных отраслевых производителей энергетического оборудования и его ключевых потребителей, научно-исследовательских организаций и ассоциаций. Минпромторг России на заседании представлял директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов.

Поставленные в рамках работы круглого стола вопросы носят приоритетный характер, а главная задача, стоящая перед отечественными турбостроителями, связана с развитием инновационных парогазовых и газотурбинных технологий.

В настоящее время в мире эксплуатируется более 30 тысяч энергетических газотурбинных установок (ГТУ) общей установленной мощностью порядка 1400 ГВт, в том числе, на территории Российской Федерации 303 установки общей мощностью порядка 16,3 ГВт.

Перед собравшимися выступил Михаил Иванов, отметив, что в 2016 году утверждена программа импортозамещения в области газотурбинных технологий, в рамках которой сформирован мощностной ряд приоритетного развития газовых турбин: до 40 МВт, 60-80 МВт, 110-130 МВт и 170-200 МВт, 300 МВт и более. Указанный мощностной ряд подтвержден дорожной картой по развитию крупного газотурбостроения, разработанной рабочей группой при Межведомственном координационном совете по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности. В настоящее время Минпромторг России рассматривает возможность освоения данного производства на ПАО "Силовые машины".

Кроме того, Михаил Иванов обратил внимание на новую программу Минэнерго России по модернизации тепловой генерации до 2035 года. С целью поддержки отечественного машиностроения Минпромторг России предлагает реализовывать эту программу с использованием только отечественного оборудования и разработать для этого новые типовые решения.

Принятие и реализация разрабатываемых совместными усилиями двух Министерств мер в области энергетического газотурбостроения существенно укрепят позиции российской промышленности в этом высокотехнологичном секторе и обеспечат энергосберегающую замену паросиловых электростанций на отечественные парогазовые.

Это будет соответствовать государственной политике импортозамещения, обеспечит загрузку производственных мощностей российских предприятий в условиях нестабильности мировой экономики, а также будет способствовать повышению энергетической безопасности страны.