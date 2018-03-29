На Воткинской ГЭС установили ротор в кратер гидроагрегата № 7

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") перенесли с монтажной площадки ротор и установили его в кратер модернизируемого гидроагрегата № 7. Перед этим энергетики выполнили сборку ротора и обмотки статора, установили в шахту турбины рабочее колесо, направляющий аппарат, укрупненный блок турбины. Работы по замене оборудования ведутся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ*) Воткинской ГЭС.

Ввести обновленный гидроагрегат № 7 в подконтрольную эксплуатацию планируется в июне 2018 года. До этого предстоит смонтировать турбину, гидрогенератор и вспомогательное оборудование. Будет выполнен комплекс пусконаладочных работ, индивидуальные и функциональные испытания.

Это уже второй по счету гидроагрегат, на котором специалисты выполнят замену турбины, генератора, вспомогательного оборудования, модернизируют автоматическую систему управления. Напомним, что в 2014 году по результатам проведенного конкурса ПАО "РусГидро" и ПАО "Силовые машины" подписали договор на комплексную замену десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС. 20 июня 2017 года был введен в работу первый модернизированный гидроагрегат со станционным номером 4.

Конечным результатом модернизации Воткинской ГЭС будет полная замена всех гидроагрегатов. Новые, более эффективные турбины и генераторы позволят увеличить установленную мощность станции и выработку электроэнергии.