На участках Крымского моста устанавливают шумозащитные экраны

Вдоль трассы Крымского моста идет установка акустических экранов для снижения шумовой нагрузки после открытия движения по новой дороге. Строители монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 метров на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива. Комплексные меры по шумозащите позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста.

"Шумопоглощающие экраны, согласно проекту, установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега", - сообщил заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Кайрат Турсунбеков.

Экраны представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас выполнен из нержавеющей стали. Шумопоглощающий элемент – из минераловатной плиты. Она устойчива к ветру и влаге, пожаробезопасна. Для предотвращения сильных деформаций от ударов камней панели имеют рёбра жесткости с частотой не реже чем один метр.

Аналогичные экраны впоследствии будут установлены и на определенных участках вдоль железнодорожной части Крымского моста. Еще одной мерой для снижения акустической нагрузки станет высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме.

При расчете комплексных мер по шумозащите специалисты учитывали множество факторов, в том числе прогнозируемую интенсивность движения транспорта по мосту в дневное и ночное время, движение воздушных масс, конфигурацию сооружения, параметры рассеивания звука, преломления звука от близлежащих к мосту строений и прочее. Все необходимые измерения были проведены на подготовительном этапе, после чего специалисты сформировали меры по шумозащите и защите атмосферного воздуха от загрязняющих веществ, а затем рассчитали и обосновали размеры санитарно-защитной зоны в рамках утверждения проекта Крымского моста.

Шумозащитные экраны устанавливают и вдоль автомобильных подходов к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова (по правую сторону в направлении движения к мосту). Акустический "щит" общей площадью более 25 тыс. кв. метров обеспечит благоприятную акустическую обстановку на окраинах станицы Тамань, расположенных у границ санитарно-защитной зоны трассы. Аналогичные работы пройдут и на керченском берегу.

Ранее в рамках строительства Крымского моста и подходов к нему в домах Тамани и Керчи, находящихся у границ санитарно-защитной зоны, существующее остекление заменили на усиленное с повышенным уровнем звукоизоляции. Так, строители автоподходов на керченском берегу установили шумозащитные стеклопакеты в пяти 9-этажных и одном 5-этажном жилых домах, а также в школе и детском саду. Общая площадь остекления превысила 4 тысячи кв. м, для чего понадобилось более 2,2 тысячи окон.