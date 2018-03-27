Нижновэнерго готовит электросети к пожароопасному периоду

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" полным ходом идет подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду. Энергетики ежегодно выполняют комплекс мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в сезон высоких температур, который включает подготовку подстанций 35-110 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП), воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ.

Большое значение придается проверке и плановому ремонту систем противопожарной автоматики и противопожарного водоснабжения. В настоящее время в Нижновэнерго эксплуатируются 277 пожарных кранов, 37 пожарных гидрантов, восемь пожарных водоемов и 33 противопожарных резервуара. К предстоящему пожароопасному периоду производственные отделения электросетевой компании доукомплектованы 30 ранцевыми огнетушителями и таким же количеством самоспасателей.

Во всех подразделениях Нижновэнерго обеспечены условия для оперативного привлечения персонала к ликвидации вызванных пожарами чрезвычайных ситуаций: в состоянии готовности к ликвидации лесных пожаров в охранных зонах ВЛ и других электросетевых объектов готовы звенья пожаротушения в общем количестве более 980 человек из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала и 366 единиц техники, в том числе 201 бригадный автомобиль, 135 единиц спецтехники и 27 единиц инженерной техники. Персонал обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, а также необходимым количеством огнетушителей, пожарного инструмента. Проводятся обучение и противопожарные тренировки, в рамках которых отрабатываются схемы взаимодействия энергетиков с районными лесхозами, территориальными подразделениями ГУ МЧС, гидрометеорологической службой, городскими и районными администрациями, осуществляется подготовка электроустановок в лесных массивах.

Руководство филиала и его подразделений принимает все возможные меры для предотвращения гибели и травмирования персонала по причине нарушения противопожарного режима в административных и производственных зданиях, в том числе организуются тренировки по эвакуации персонала.

При достижении 4-5 классов пожарной опасности на участках, особенно подверженных риску возникновения возгораний, силами оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад Нижновэнерго планируется выполнять регулярные обходы ВЛ и осмотры оборудования подстанций в целях дополнительного контроля работы и исправности систем охлаждения.

Для защиты строений и энергооборудования от возможного перехода огня с лесных массивов, торфяников и полей по периметру подстанций создаются защитные противопожарные полосы, деревянные опоры воздушных линий электропередачи окапываются или на них устанавливаются железобетонные приставки. Организуются работы по расширению просек ВЛ и их расчистке от горючих и пожароопасных предметов (порубочных остатков, лесо- и пиломатериалов, стогов сена, горюче-смазочных материалов). До начала пожароопасного периода 2018 г. запланированы опашка и вырубка поросли и кустарника по периметру 72 подстанций 35-110 кВ, а также на 87 пожароопасных участках линий электропередачи протяженностью 102,7 км. От поросли и кустарника освободят 651 ТП, окопают 6842 сгораемые опоры ВЛ.

В адрес предприятий, по территориям которых проходят электросети, направлены памятки о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, и ответственности за противопожарное состояние трасс линий электропередачи.

Напомним, что повышение уровня противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса региона является одним из приоритетных направлений деятельности Нижновэнерго в сезон высоких температур. На протяжении 2011-2017 гг., на электросетевых объектах филиала природных и техногенных пожаров и загораний не происходило.

Филиал "Нижновэнерго" призывает нижегородцев в целях предотвращения пожароопасных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства быть предельно внимательными и бдительными, соблюдать осторожность в обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву вблизи объектов электроэнергетики и немедленно сообщать о любых нарушениях правил пожарной безопасности по телефону 01 (112).