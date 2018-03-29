Поймали с поличным: энергетики провели рейды по выявлению случаев хищения

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Самарские распределительные сети" прошел очередной рейд по выявлению случаев хищения электроэнергии. На этот раз энергетики прошли с проверкой по поселку Безенчук и селу Заволжье Самарской области.

В первом же доме села Заволжье Приволжского района жителя поймали с поличным. Сельчанин платить за свет по установленным тарифам не хотел и установил на прибор учета магнит. Владелец дома признался, что сделал это сознательно для остановки счетчика, чтобы сэкономить. Магнит энергетики изъяли и на месте составили акт безучетного потребления электроэнергии. В этот же день в ОМВД РФ по Приволжскому району было направлено заявление о привлечении недобросовестного потребителя к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ. Теперь сельчанину предстоит не только оплатить электроэнергию за последние 3 месяца, исходя из норматива потребления в десятикратном размере, но и погасить штраф за вмешательство в работу прибора учета.

Еще одно вмешательство в работу прибора учета было выявлено в поселке городского типа Безенчук. Житель частного дома также нарушил работу счетчика. За воровство электроэнергии его ждет компенсация ущерба и штраф в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ.

За рейд было выявлено еще два случая хищения электроэнергии. По обоим фактам на месте выписаны акты безучетного энергопотребления.

Помимо плановых проверок приборов учета энергетики "Самарских распределительных сетей" также рассказывают потребителям о смертельной опасности самовольного подключения к электросетям, административной и уголовной ответственности в случае вмешательства в работу прибора учета.