Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром энергетики Александром Новаком

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о развитии топливно-энергетического комплекса и об итогах деятельности Министерства в 2017 году. Александр Новак подчеркнул, что все отрасли ТЭК в прошлом году отработали стабильно, улучшили показатели предыдущих лет, сохранили лидирующее положение на мировых энергетических рынках.

"Российская Федерация является страной номер один в мире по добыче нефти, по экспорту газа. Второе место по добыче газа и третье - по экспорту угля. Наша страна играет важную роль с точки зрения поставок энергоресурсов и обеспечения энергобезопасности, баланса спроса и предложения на всех рынках", - сказал глава Минэнерго.

Говоря о производственных показателях, Александр Новак отметил высокий объем добычи газа, который составил 691 миллиард кубических метров газа, что стало рекордным показателем за последние 17 лет.

"Объемы добычи нефти составили 546,8 миллиона тонн. Это всего на 0,1 процента меньше, чем в 2016 году. В первую очередь, это связано, конечно же, с исполнением соглашения между странами ОПЕК и не ОПЕК в целях балансировки рынка", - сказал Министр энергетики. Александр Новак отметил, что соглашение сыграло позитивную роль и в дополнительных поступлениях в бюджет.

"По итогам 2017 года в результате более высоких цен, чем в 2016 году, а они были выше почти на 11 долларов и составили в среднем 54,7 доллара за баррель нефти, бюджет Российской Федерации получил дополнительно порядка 1 триллиона 200 миллиардов рублей, компании получили около 500 миллиардов рублей. Общая экспортная выручка была выше примерно на 31 миллиард долларов именно по нефти и по газу в результате более высоких цен. Это позитивно повлияло, в том числе и на инвестиционные программы", - сказал Министр.

Глава энергетического ведомства также отметил, что в угольной отрасли общий объем добычи составил 409 миллионов тонн. По его словам этот показатель имеет рекордный уровень в России за все годы. "Мы на такие показатели планировали выйти к 2020 году в соответствии со стратегией. Здесь, конечно же, важно, что мы не только удовлетворяем внутренние потребности и обеспечиваем внутреннее потребление, но и обеспечиваем более высокий уровень поставок на экспорт", - добавил он.

Александр Новак подчеркнул, что в прошлом году в результате инвестиций было введено в эксплуатацию 55 месторождений в нефтяной отрасли. "Это действительно говорит о том, что отрасль продолжает развиваться", - отметил он.

Глава Минэнерго также отметил, что запуск первой очереди завода "Ямал-СПГ" это новая веха в развитии газовой отрасли. По его словам, в соответствии с поручением Главы государства, Министерство разрабатывает программу развития производства сжиженного природного газа, которая позволит реализовать задачу по выходу на объемы добычи и сжижения газа до 100 миллиардов кубических метров газа.

"Если Россия сейчас занимает порядка 5 процентов на мировых рынках СПГ, мы планируем выйти на уровень от 15 до 20 процентов. Это действительно самая развивающаяся ниша. Более высокими темпами будет расти и спрос на это топливо", - добавил он.

Глава энергетического ведомства отметил, что в электроэнергетике было введено 3,9 гигаватт мощностей в прошлом году, запущена Якутская ГРЭС-2, осуществляются инвестиции в возобновляемые источники энергии.

"Если за три предыдущих года до 2017 года было введено всего 130 мегаватт мощностей возобновляемых источников энергии, то только 2017 году уже было 135 мегаватт. Важно, что появилась первая ветровая станция в Ульяновской области. Она была введена в эксплуатацию в декабре прошлого года, мощностью 35 мегаватт", - сказал Александр Новак.

В прошлом году было введено 2 тысячи километров газопроводов, 1225 километров магистральных нефтепроводов, и такие ключевые из них, как Бованенково – Ухта общей протяженностью 1260 километров.

Александр Новак подчеркнул, что в 2017 году продолжалась реализация крупных инфраструктурных проектов - "Сила Сибири", "Турецкий поток", “Северный поток 2", которые позволят диверсифицировать поставки российских энергоносителей.

"Если говорить о нефтяной отрасли, важным моментом был ввод двух нефтепроводов, Куюмба – Тайшет и Заполярье – Пурпе, которые соединили месторождения севера Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа с нашей общей нефтетранспортной системой. Это позволило нам также обеспечить соединение этих месторождений и поставку энергоресурсов как в западном направлении, так и в восточном направлении. Было закончено расширение нефтепровода Сковородино – Мохэ, который реализуется в соответствии с соглашением с нашими китайскими партнерами. Общая мощность этого нефтепровода составила 30 миллионов тонн нефти в год", - рассказал глава Минэнерго России.

Александр Новак отметил, что в нефтяной отрасли продолжилась модернизация нефтеперерабатывающих заводов, было введено восемь установок, и общая глубина переработки повысилась до 81,3 процентов. "Еще осталось модернизировать 49 установок. Уже суммарно 78 модернизировано и мы вышли на хорошие показатели. 2017 год стал первым годом, когда мы полностью обеспечили внутренний рынок нефтепродуктами пятого класса в полном объеме", - сказал Александр Новак.

Министр отметил, что продолжается работа по снижению показателей аварийности в рамках прохождения осенне-зимнего периода. "В генерации мы снизили аварийность только по прошлому году (в 2017 году) на 3,5 процента, а в сетевом комплексе почти на 5,3 процента. И это тоже важно", - добавил Александр Новак.

Александр Новак также доложил Главе государства, что Минэнерго ведет работу по внедрению современных технологий в электроэнергетике и в других отраслях топливно-энергетического комплекса.

Также Министр отметил, что при разработке месторождений внедряются цифровые технологии. "Компания "Газпромнефть", например, в Ханты-Мансийском автономном округе уже реализовала такую технологию, уже полностью оцифровано месторождение, так называемое "умное месторождение", в рамках которого искусственный интеллект тоже принимает решения о наиболее качественном извлечении нефти, разработке месторождения, повышении коэффициента извлечения", - добавил Александр Новак.

По его словам, внедряются современные цифровые технологии в нефтегазохимии, в электроэнергетике. "Речь идет о Smart Grid, об умных сетях, о цифровых подстанциях. Первая цифровая подстанция уже была введена в эксплуатацию в Красноярском крае, в городе Красноярске, которая позволила снизить затраты примерно на 30 процентов по отношению к обычным подстанциям", - отметил Министр.

Александр Новак подчеркнул, что реализуется большая программа по импортозамещению. В частности, реализована программа по разработке технологий Баженовской свиты.

"Общие залежи по запасам составляют около 2,5 миллиарда тонн, и это очень большая цифра. Если сравнить, в Западной Сибири за период с 50-х годов всего было добыто 12 миллиардов тонн, то есть мы можем получить второе рождение Западной Сибири. И для этого компания "Газпромнефть" совместно с нашими промышленными предприятиями, с научными организациями, при содействии Министерства энергетики, Министерства промышленности разработало такую технологию. В этом году, в 2018 году, будет запущен соответствующий полигон вместе с другими компаниями, которые будут участвовать в реализации этого проекта", - рассказал Министр энергетики.

Глава Минэнерго также отметил, что сейчас одно из важных направлений – это так называемые флоты гидроразрыва пласта, которые все более и более активно используются при разработке нефтяных и газовых месторождений.

"Наша задача – к 2020 году заменить до 80 процентов импортных технологий. Это вполне возможно, уже есть такие разработки, сейчас мы их будем внедрять", - сказал Александр Новак.