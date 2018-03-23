Руководство филиала "Мордовэнерго" и работники Саранского ПО обсудили производственные задачи

29 марта в Саранском производственном отделении (ПО) филиала "Мордовэнерго" прошла встреча топ-менеджмента филиала с работниками ПО. Она состоялась в рамках графика мероприятий, который разработан с учетом корпоративной политики ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Волги", направленной на повышение качества рассмотрения обращений работников по вопросам производственно-хозяйственной деятельности и уровня информированности персонала о работе филиала и производственных отделений.

В начале встречи подвели итоги деятельности Саранского ПО и входящих в его структуру РЭСов в разрезе общих производственных показателях филиала. Особый акцент был сделан на рейтинговой оценке районных подразделений, выполнении ими стратегических задач технического обслуживания и ремонтов оборудования, а также программы снижения потерь электроэнергии в сетях. Директор филиала "Мордовэнерго" рассказал о задачах, которые возложены на предприятие в 2018 году.

В первую очередь это относится к подготовке объектов электроэнергетики к предстоящему Чемпионату мира по футболу и надежному энергообеспечению региона в дни его проведения. Руководством филиала были особо отмечены сотрудники ПО за профессиональный подход и слаженность действий, которые позволили обеспечить бесперебойное электроснабжение Республики Мордовия в день выборов Президента РФ 18 марта этого года. В ходе встречи поднимались также вопросы социально-трудовых отношений, заработной платы, обеспечения нормальных бытовых условий работников РЭСов и командированных бригад, приобретение диагностического оборудования, вопросы охраны труда и соблюдения режима труда отдыха работников.