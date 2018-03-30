В ГЛОНАСС предсказали взрывной рост рынка беспилотников

Взрывной рост рынка авиадронов в мире придется на следующее десятилетие, ожидается, что к этому времени ведущие страны сформируют условия для массового применения таких инноваций, заявил РИА Новости эксперт НП "ГЛОНАСС" Андрей Аникин.

"Потенциальный объем рынка услуг, оказываемых с помощью беспилотных авиационных судов, в России превышает 37 миллиардов рублей. Мировой размер коммерческого рынка малых беспилотников в 2024 году превысит 17 миллиардов долларов", — прогнозирует эксперт.

За последние два года наибольшее распространение беспилотные авиационные суда получили в мониторинге инфрастуктурных объектов — 23%, примерно в том же процентном соотношении дроны используются в сельском хозяйстве, видеопроизводстве и рекламе. Не так часто квадрокоптеры встречаются в строительстве, картографировании и геодезии — по 10% на каждую отрасль. Между тем наиболее высокий потенциал дроны имеют в отраслях связи, экологии, поиске и спасении людей, где их применяемость составляет пока не более 4%.

"Сегодня 47 развитых и развивающихся стран заняты вопросом регулирования рынка массового применения беспилотных авиационных систем. Ожидается, что к 2020 году ведущими странами будут сформированы нормативные и технические условия для массового потребительского и коммерческого рынка БАС, а взрывной рост придется на период 2020-2027 годы", — считает Аникин.

РИА Новости