В Москве завершился Smart Energy Summit

В Москве прошел мировой цифровой Smart Energy Summit, участие в котором приняли свыше 400 участников. Программа мероприятия была настолько насыщенной и составляла 3 дня. Особый акцент в программе Саммита был сделан на мировой опыт и практику выстраивания системы умной энергетики. Различные проекты и решения были представлены экспертами из 15 стран мира, включая: Францию, Данию, Финляндию, Великобританию, Германию, Бельгию, Голландию и другие.

26 марта – Технологический тур на энергоцентр квартала "Парк легенд"

Участники Smart Energy Summit готовящийся к сдаче в эксплуатацию енергоцентр квартала "Парк легенд", который будет обеспечивать теплом и электроэнергией целый микрорайон. Тепловая мощность районного энергоцентра составляет 24 МВт, электрическая – 8,6 МВт.

Представитель компании "Ай-Теко", которая реализует проект, Евгений Чурдалев так прокомментировал строительство энергоцентра:

"Энергоцентр расположен практически на Третьем транспортном кольце столицы. Понятно, что экологические требования очень жесткие и, соответственно, повышенное внимание был уделено системе отвода отработанных газов. По расчетам, высота дымовой трубы должна составить не менее 75 м и она должна была отвечать всем эксплуатационным требованиям – быть прочной, надежной, легкой и эстетичной, вписываясь в архитектурную концепцию "хай тек".

Кроме этого, к дымоходным системам применялись высокие требования с учетом основного оборудования энергоцентра: ГПУ и резервных отопительных газовых котлов. Дымоходные системы должны быть газоплотными, чтобы выдерживать избыточное давление выхлопных газов от газопоршневых двигателей MWM".

Энергоцентр "Парка Легенд" состоит из двух залов: котельного и генераторного. В котельной установлены два водогрейных котла высокого давления Viessmann Vitоmax-200HW М238 (тепловой мощностью до 16 МВт каждый).

27 марта – Будущее умной энергетики на глобальном рынке

В первый день саммита обсуждали перспективы развития умной энергетики на глобальном и российском рынках. Так в своем докладе директор Энергетического центра Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова представила результаты исследования развития технологий в области умной энергетики в глобальном масштабе.

Также в ходе пленарной сессии были названы основные причины, которые сдерживают развитие умной энергетики в России. Среди них:

- отсутствие законодательной базы, которая бы регламентировала развитие данного направления;

- нехватка компетенции в области применения технологии интернета вещей у законодателей;

- недостаточно развитые технологии информационной безопасности, которые бы гарантировали сохранность данных, получаемых со всех устройств;

- отсутствие консенсуса по данному вопросу внутри страны.

В пленарной сессии были заслушаны выступления первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергея Есякова, председателя Правления Фонда "ЦСР Северо-Запад" Владимира Княгинина, председателя Наблюдательного совета Ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Александра Старченко, члена Совета директоров АО "АТС", президент ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" Михаила Андронова, заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту ГК "Таврида Электрик" Владислава Воротницкого и министр энергетики Московской области Леонида Неганова. Подробнее о выступлениях можно прочитать здесь.

В потоке "Опыт и практика Smart Energy. Промышленность. Города. Здания" делегаты обсуждали вопросы перехода предприятий на собственную генерацию.

Эта тема всегда очень актуальна, поэтому ежегодно обсуждается на мероприятиях компании Redenex. Игорь Голубев, директор по энергоснабжению СИБУР, сравнил варианты собственной генерации и покупки электроэнергии на рынке с учётом требований управления рисками.

Алексей Москалёв, руководитель направления Аппарата вице-президента по энергетике Группы НЛМК, сообщил о доведении обеспеченности металлургического производства собственной генерацией до 59% (522 МВт). Ресурсы, которые использовала компания - это вторичные топливные газы, потери тепла и ...предприимчивость энергетиков НЛМК.

Затем выступал Михаил Львов, руководитель департамента технической политики и стандартизации производственных процессов АО "ОЭК". Он продемонстрировал два инженерно-технических решения, повышающих надёжность энергоснабжения за счёт ограничения токов короткого замыкания.

А завершил сессию генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала Данир Закиров. Его выступление было посвящено комплексным подходам к снижению энергоёмкости российских предприятий.

Одновременно, в зале номер 3 проходил технологический саммит "Tech hub: Решения smart energy", участники которого делились с делегатами своими собственными практическими кейсами разработок и решений для "умной" энергетики.

С тонкостями применения метода "бережливого стартапа" для управления цифровой трансформацией в ЖКХ участников саммита ознакомил Торстен Хеллер, управляющий директор Greenbird Integration Technology (Норвегия). Он продемонстрировал, как можно от небольших преобразований получить большие выгоды.

Подробнее о первом дне саммита читайте здесь.

28 марта – Еще больше практики и дискуссий

Второй день саммита открылся панельной дискуссией, которую модерировал Александр Старченко - председатель Наблюдательного совета Ассоциации "Сообщество потребителей энергии". Он решил выявить позиции традиционных и новых участников в условиях распределенной энергетики.

Представитель ПАО "Россети" - заместитель генерального директора по стратегическому развитию Евгений Ольхович - признался, что это направление для его компании не "мэйнстрим", но точечные изменения он видит. Тенденции на централизацию и децентрализацию в новой энергетике не являются противоположными, но сетевым монополистом децентрализация классифицируется как угроза и фактор рисков.

В развитии накопителей энергии и распределенной энергетики видеть нужно не риски, а окно возможностей. Крупные сетевые компании могут выступить базовыми интеграторам всех новых технологий, стать единым окном инноваций для потребителей. Остаётся убедить в этом регулятора. Оказание услуг в области цифровизации хозяйства энергопотребителей может усилить рыночную компоненту сетевых компаний. В этих услугах будут особенно заинтересованы изолированные потребители.

Григорий Мелехов - руководитель по развитию новых продуктов Группы Qiwi - также не нашел технических или программных ограничений для развития распределенной энергетики. Причем, не только со стороны производителя энергии, но и для широкого розничного потребителя. В секторе телекоммуникационных услуг оценками, потребностями и предпочтениями интересуются активно. В энергопередаче ситуация иная, но она быстро меняется. Компании зря успокаивают себя, считая, что потребителю важно лишь наличие электроэнергии в его квартире.

Продвинутый мировой потребитель сознательно выбирает долю потребления зелёной энергии, готов оплачивать по более дорогому ценнику. В ряде случаев он сам поставляет энергию от своих ВИЭ-генераторов. По мере того как сфера потребления энергии будет становиться прозрачнее, компании в больше степени будут считать предпочтения потребителя рыночным фактором.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что отношение потребителя сегодня соответствует патерналистической модели. Перейти на технологию "белых сертификатов" готовы около 5% потребителей.

Говоря о стимулах развития распределенной энергетики в Москве и Московской области, он обратил внимание на то, что в условиях "дорогой земли", из хозяйственного оборота выводятся большие площади, связанные с размещением линейных объектов энергетики. Только охранные зоны газопроводов в области занимают 25 тысяч гектаров. Со временем сервитуты станут платными и затраты на содержание линейных объектов возрастут. В это ситуации автономная и кластерная энергетика имеют шансы отвоевать некоторые ниши.

Также г-н Неганов отметил значимость дискуссий, подобных Smart Energy Summit. По его мнению, на подобных площадках есть возможность выработать нормативные базы, благодаря которым будет меняться субъектный состав, сеть будет становиться более гибкой, а количество регулирования уменьшится.

Подробнее о втором дне мероприятия можно прочитать здесь.

Программа для лидеров

Не обошли вниманием организаторы Саммита и вопросы импортозамещения, готовности российских компаний к созданию технологических разработок для отрасли. Питч-сессия прошла в рамках технологического потока во второй день, где были представлены "молодые" проекты, цифровые решения, инновационные разработки, применяемые в области энергетики, масштабируемые на промышленные производства и способные повышать энергоэффективность. Десять проектов России и СНГ были оценены экспертами из акселераторов GenerationS (РВК), Сколково и VentureClub, а получивший наивысшую оценку – белорусский проект VibroBox, предоставляющий сервис оценки технического состояния и управления обслуживанием промышленного оборудования, был награжден специальным призом от Redenex - возможностью представить свои достижения на одном из будущих цифровых саммитов организатора.

Компания Redenex, организатор мирового цифрового Smart Energy Summit, благодарит Золотого Партнера саммита - компанию Minol Zenner, а также партнеров, которые оказали большую поддержку: Бизнес-школа Сколково, Сообщество потребителей энергии, портал Energynet и Министерство энергетики Московской области.

Будем рады видеть вас на ближайшем ивенте - Smart Oil & Gas Eurasia, который состоится 7-8 июня в Атырау, Казахстан.

Smart Energy Summit 2019 пройдет в Москве 26-27 марта. Приглашением забронировать участие прямо сейчас по специальным условиям. http://smartenergysummit.ru/