В Оренбургском производственном отделении филиала "Оренбургэнерго" прошел День открытых дверей

В день открытых дверей сотрудники оперативно-диспетчерской службы Оренбургского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" встречали студентов 4 курса Оренбургского аграрного колледжа на щите управления.

Экскурсию проводил Александр Филонин, начальник службы. Он рассказал студентам об устройстве мнемощита, на которот отмечены все подстанции и линии электропередачи Оренбурга. С помощью специальных пластиковых значков на нем отображается состояние оборудования, указываются места работы бригад, подстанции, выведенные в ремонт. В диспетчерскую службу по каналам телемеханики сходится вся информация о состоянии оборудования подстанций и линий электропередачи, сюда звонят жители, если у них возникают вопросы об электроснабжении.

- Как правило, в диспетчерской службе электросетей работают сотрудники, которые имеют за плечами большой опыт работы в энергетике - на электроподстанциях и на линиях. Они отлично знают схему электроснабжения города, и эти знания помогают найти нужное решение даже в самой непростой ситуации, - подытожилл Александр Филонин, начальник ОДС Оренбургского производственного отделения.

- Ребята расширили свой кругозор, получили большой объем профессиональных знаний, которые невозможно получить в теории, находясь в учебных аудиториях колледжа, - рассказала Татьяна Завалишина, преподаватель специальных дисциплин Оренбургского аграрного колледжа. - Уверена, что многие студенты, побывав на экскурсиях и познакомившись с работой разных служб, выберут направление по душе, пойдут работать по специальности.