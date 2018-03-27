Завершился обучающий семинар от ГК "Москабельмет" в рамках Cabex 2018: "Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа"

Семинар ГК «Москабельмет» Семинар ГК «Москабельмет» Семинар ГК «Москабельмет» Семинар ГК «Москабельмет»

20 марта в КВЦ «Сокольники» в рамках международной выставки Cabex 2018 ведущими специалистами ГК «Москабельмет» был проведен обучающий семинар по теме «Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа», посвященный инновационному кабелю ТЭВОКС.



ГК «Москабельмет» - поставщик кабельной продукции, участник выставки Cabex, не первый год делится с гостями мероприятия собственными инновационными разработками в сфере кабельно-проводниковой продукции. На этот раз эксперты компании продемонстрировали преимущества кабеля среднего напряжения с термостойкой изоляцией и с синтетическим составом ТЭВОКС, а также презентовали вторую инновационную разработку - систему мониторинга кабельной линии напряжением 10кВ, которая предполагает внедрение волоконно-оптического датчика в конструкцию кабеля.



Семинар «Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа» ориентирован на профильных специалистов сферы энергетики и городской инфраструктуры, которые работают на рынке кабельно-проводниковой продукции и знают характеристики, преимущества и недостатки различных видов кабелей (от БПИ до СПЭ): проектировщики систем энергоснабжения, инженеры-энергетики, сотрудники службы эксплуатации электрических сетей, руководители отделов закупки кабельно-проводниковой продукции, представители строительных компаний, представители департаментов транспортно-энергетического комплекса и т.д.



Программа семинара включала в себя демонстрацию возможностей кабеля ТЭВОКС как эволюционного силового кабеля, обзор системы мониторинга силового кабеля напряжением 10кВ. Гости семинара в режиме реального времени задавали все интересующие их вопросы представителям компании, среди которых были генеральный директор Павел Моряков, референт директора по развитию технологий кабельно-проводниковой продукции ООО «Завод Москабель» Наталья Голынина, технический директор АО «МКФ» Олег Длютров, а также приглашенным экспертам - региональному директору по продажам Центральной России Tyco Electronics Игорю Маркелову и директору компании «ТэкПроИндастриз» Игорю Граневу, который выступил с докладом «Комплексные решения для мониторинга силовых кабелей до 10 кВ». Таким образом, участники семинара получили ценную информацию, основанную на практическом опыте разработки и внедрения кабеля нового поколения ТЭВОКС, а также системы мониторинга силового кабеля.



Кабель ТЭВОКС уже презентовали в Белоруссии, на энергетическом форуме в Уфе, на выставках в Казахстане, и, что касается выставки Cabex, то участие в данном мероприятии дало прекрасную возможность представителям ГК «Москабельмет» представить свою продукцию на одной площадке с производителями и с потенциальными покупателями кабельно-проводниковой продукции. Продукция ТЭВОКС применяется в ООО «Газпром нефтехим Салават» при строительстве нефтеперегонного завода, также были осуществлены поставки для АО «ОЭК» и ПАО «МОЭСК». В краткосрочной перспективе планируется поставка кабеля для нужд Московского метрополитена (кабель 20 КВт). Кабель ТЭВОКС обладает техническими характеристиками, соизмеримыми с характеристиками кабелей с изоляцией из СПЭ благодаря увеличению длительно-допустимых токовых нагрузок, увеличению токов короткого замыкания и устранению ограничения по уровню прокладки.



Что касается системы мониторинга силового кабеля напряжением 10 кВ, то специалисты компании предложили комплексное решение для контроля ключевых параметров силового кабеля, таких как механическое напряжение (растягивающие нагрузки, изгиб, крутящий момент), изменение температуры, измерение акустического давления (вибрационных нагрузок) с целью мониторинга окружающего кабель пространства (организация охранных систем). Система мониторинга, разработанная ГК «Москабельмет», определяет место аварии в пределах одного метра. Таким образом, волоконно-оптический датчик позволяет решить основные вопросы эксплуатации подземных кабелей и повысить срок их эксплуатации до 30 лет.



Официальными партнерами обучающего семинара ТЭВОКС выступили главное и ведущее отраслевое независимое интернет-СМИ в области электротехники и электроэнергетики RusCable.Ru и Общероссийская общественная организация «Российское профессиональное сообщество кабельщиков».



«Самое главное, что мы можем дать своему потребителю – это возможность выбора. Со своей стороны, хочется отметить, что кабель ТЭВОКС – это отличное технологическое решение, которое в наши дни не имеет аналогов на рынке кабельно-проводниковой продукции. Применение термостойкой изоляции и синтетического состава при модернизации традиционных конструкций кабелей позволили экспертам ГК «Москабельмет» создать конструкции кабеля ТЭВОКС с улучшенными характеристиками. При этом за прототип изоляции была взята обмотка трансформатора, где применяется термостойкая изоляция с рабочей температурой 120 °С. Поэтому, кабель ТЭВОКС как рабочий инструмент в руках нашего клиента, на мой взгляд, является наиболее оптимальным выбором с точки зрения экономики и с точки зрения техники» - комментирует генеральный директор «Москабельмет» Павел Валерьевич Моряков.