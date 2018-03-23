Завод "Энергокабель" принял участие в Международной выставке Cabex-2018

С 20 по 22 марта в Москве, в КВЦ "Сокольники", успешно прошла 17-я Международная выставка Cabex – единственная в России выставка кабельно-проводниковой продукции. Ее организаторами выступили Группа компаний ITE, Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП) и Ассоциация "Электрокабель"; генеральным спонсором стала компания Xinming Cable Machinery, генеральным информационным партнером – портал RusCable.Ru.

В этом году мероприятие посетили 4326 специалистов – в том числе 2897 из Москвы и Московской области, 1130 из других регионов России и 266 иностранцев. На выставке были представлены стенды 154 компаний из 9 стран (Россия, Беларусь, Италия, Китай, Сербия, Словения, Турция, Узбекистан, Франция). С экспозицией познакомились представители предприятий электроэнергетики, электротехнического машиностроения, связи и телекоммуникаций, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, строительно-монтажных организаций и др.

На своем стенде Завод "Энергокабель" представил образцы изделий, уже зарекомендовавших себя на рынке. Особым вниманием посетителей выставки и экспертного сообщества пользовалась огнестойкая кабельная линия FRLine и ОКЛ-Партнер. Организация стенда позволила наглядно оценить качество продукции Завода "Энергокабель", а специалисты предприятия охотно консультировали желающих по любым техническим и коммерческим вопросам.

18-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex намечена на 19-21 марта 2019 года.