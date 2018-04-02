Энергетики во Владикавказе выявили более тысячи незаконно подключенных к электросетям гаражей

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") провели рейдовые мероприятия по пресечению фактов хищений электроэнергии в городе Владикавказе. На этот раз энергетики проверяли законность потребления электроэнергии в гаражах и гаражно-строительных кооперативах (ГСК), провели их полную инвентаризацию.

В результате выявлено, что по 1 142 индивидуальным гаражам отсутствуют правоустанавливающие документы, нет и документации на технологическое присоединение к электрическим сетям, у владельцев отсутствуют договоры электроснабжения. Собственники гаражей путем хищения электроэнергии, в нарушение всех действующих правил, подключились к линиям электропередачи с ближайших опор, а некоторые прямо из собственных квартир из напротив расположенного дома, минуя приборы учета, протянули провода к гаражам. Соответственно, самовольно подключившиеся "хозяева" данных помещений на протяжении многих лет незаконно и бесплатно используют электрическую энергию. В настоящее время размер ущерба, причиненного энергокомпании такими потребителями, подлежит оценке.

Кроме того, взрослые, которые идут на подобные недобросовестные способы энергопотребления, не думают о том, что "левые" вводы к гаражам – а это хаотично проходящие голые провода, находящиеся под напряжением, – представляют опасность поражения электрическим током для детей. Всем известно, что крыши гаражей нередко оказывается излюбленным местом для детей во время различных игр.

Энергетики Владикавказских городских электрических сетей филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" по данным гаражам составили график ограничения режима потребления электрической энергии и уже приступили к их массовым отключениям от электросетей.

За несколько дней обесточено более 360 гаражей, составлены акты об их отключении. К очередному рейду по отключению незаконно подключенных гаражей энергетики привлекли съемочную группу Национальной ТК "Осетия-Ирыстон". Проверки прошли во Владикавказе по улице Зангиева. Здесь было обнаружено около 70 объектов, пользующихся электроэнергией без договора на оказание услуг, которые и были обесточены.



Как отметил заместитель начальника Владикавказских электросетей филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" Валерий Купеев, для того чтобы узаконить технологическое присоединение, владельцам гаражей необходимо с документацией с правом собственности на объект обратиться с заявлением о выдаче технических условий в ресурсоснабжающую организацию по адресу во Владикавказе: ул. Тамаева, 19.

После выполнения всех этапов технологического присоединения к электрическим сетям владельцам помещений необходимо заключить договор электроснабжения со сбытовой компаний. Лишь в этом случае будет возможна подача электрической энергии на данные объекты.