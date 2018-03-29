МРСК Сибири применяет цифровые технологии для подготовки энергосистемы Красноярска к Универсиаде-2019

ПАО "МРСК Сибири" направит четыре миллиарда рублей на реализацию мероприятий с применением современных цифровых технологий для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Об этом сегодня рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО "МРСК Сибири" Игорь Сорокин в рамках 8-го Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков, организованного Минэнерго РФ.

Игорь Сорокин в ходе доклада отметил, что в мероприятиях Универсиады будет задействовано более десятка спортивных сооружений, а также объекты медицинской и транспортной инфраструктуры. В общей сложности в спортивных событиях примут участие свыше 170 тысяч гостей и жителей города. Поэтому энергетики уделяют повышенное внимание надежности энергосетевого комплекса Красноярска, применяя современные цифровые технологии.

"МРСК Сибири сегодня сконцентрировано на том, чтобы обеспечить надежное, бесперебойное энергоснабжение объектов Универсиады и всего города Красноярска. Для этого мы реализуем масштабный проект по построению высокоавтоматизированной сети с централизованной системой наблюдения и управления, активно внедряя цифровые технологии. Сегодня мы модернизируем распределительные сети, реконструируем и строим более десятка подстанции 110/10 кВ по технологии "Цифровая подстанция". Создаем единый центр энергоснабжения Универсиады, внедряем системы онлайн-мониторинга состояния оборудования, контроля доступа, а также моделируем зону обслуживания с применением дополненной реальности. И это лишь малая часть мероприятий. В общей сложности на реализацию этого передового проекта с применением цифровых технологий мы направим 4 миллиарда рублей", - рассказал Игорь Сорокин.

Главный инженер МРСК Сибири отметил, что реализация проекта позволит повысить надежность и уровень наблюдаемости сетей, перераспределить нагрузку с загруженных энергообъектов.

Заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов подчеркнул высокую значимость создания единого центра энергоснабжения Универсиады-2019.