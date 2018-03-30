Подписан Меморандум о взаимопонимании с Забайкальским горным колледжем

Фонд "Надежная смена" подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Забайкальским горным колледжем имени М.И. Агошкова. Стороны договорились о совместных усилиях, ведущих к активизации творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы молодежи и преемственности поколений в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом секторе.

Со стороны Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова меморандум подписал директор Николай Зыков, со стороны фонда "Надежная смена" − заместитель начальника Управления разработки и реализации программ и проектов Фонда "Надежная смена" Анна Розе.

"Мы очень рады тому, что Лига рабочих специальностей теперь проходит и в Забайкальском крае. Вместе мы будем работать над подготовкой кадров для одного из ключевых горнодобывающих регионов России", − отметила Анна Розе.

Меморандум был подписан в рамках впервые прошедшей в Забайкальском крае Лиги рабочих специальностей Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − практико-ориентированного проекта нацеленного на популяризацию рабочих специальностей и горнодобывающей отрасли, отбор лучших учащихся учреждений профессиональных образовательных организаций и привлечение их к трудоустройству в компанию АО "СУЭК".

Местом проведения Лиги рабочих специальностей стал Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова, где собрались 12 команд, представляющих техникум и два колледжа, ведущих подготовку по направлениям горнодобывающей промышленности: помимо хозяев площадки это Читинский политехнический колледж и Читинский техникум железнодорожного транспорта.

В ходе соревнований участники решали практические технические задания по двум направлениям: "Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования" и "Открытые горные работы", а также доказывали свои профессиональные навыки непосредственно на производстве – на площадках Харанорского угольного разреза и ООО "Читауголь", входящих в состав компании "СУЭК".

Церемония награждения победителей соревнований прошла в Правительстве Забайкальского края.