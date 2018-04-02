Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" готовы к прохождению весеннего паводка

Станции Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" готовы обеспечить надежную работу оборудования в период весеннего паводка. Приказом директора филиала Александра Фролова сформирована паводковая комиссия, утверждены планы противопаводковых мероприятий. На станциях подготовлена техника, оборудование и автотранспорт для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций, сформирован запас необходимых материалов, организовано предпаводковое обследование гидротехнических сооружений.

Установлено взаимодействие с местными органами власти и управлениями МЧС по вопросам обеспечения безопасного состояния гидротехнических сооружений и оборудования, оказания необходимой помощи в случае аварийных ситуаций при прохождении паводка.

На станциях в период паводка будут назначены ответственные дежурные, усилен контроль водно-химического режима. При необходимости на опасных местах будет организовано дежурство заранее подготовленных аварийных бригад, в том числе круглосуточное.

Согласно прогнозу Волго-Вятского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек в Нижегородской области ожидается во второй декаде апреля, а пик паводка ближе к концу месяца.

"Паводок может начаться и раньше, а уровень подъема паводковых вод будет зависеть от различных природных факторов, в первую очередь от того, насколько быстро будет повышаться температура наружного воздуха. Мы готовы к тому, что он окажется выше, чем в предыдущие годы, и делаем все необходимое, чтобы обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей", – отметил директор Александр Фролов.