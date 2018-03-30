Светодиодная панель ДВО 36Вт "Призма"

В рамках развития ассортимента светодиодной светотехники Группа компаний IEK расширяет ассортимент панелей ДВО и представляет новинку: панель ДВО 36Вт размером 1200×180×19мм с рассеивателем типа "Призма".

Панели предназначены для освещения общественных помещений. Универсальный способ монтажа делает новинку идеальным выбором для установки в магазинах, офисах, складах и т.п. Толщина панели составляет всего 19 мм, что особенно удобно при монтаже накладным способом.

Светильники ДВО 36Вт поставляются со встроенным драйвером.

Конструкция светильника исключает слепящий эффект, характерный для классических линейных светильников.

Панели ДВО 36Вт IEK® полностью соответствуют нормам электромагнитной совместимости по стандартам IEC 61547, ЕН 55015, IЕС 61000-3-2 и IЕС 61000-3-3.

Технические характеристики светодиодных панелей ДВО 36Вт IEK®