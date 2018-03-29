Утвержден список кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МОЭК"

Фотоотчет по Cabex 2018
2 апреля 2018, 17:17
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК
Совет директоров ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" в соответствии с предложениями акционеров утвердил следующий список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:
Абдуллин Роман Эдуардович — заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром";
Башук Денис Николаевич — управляющий директор ПАО "МОЭК";
Бикмурзин Альберт Фяритович — заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО "Газпром энергохолдинг";
Бирюков Петр Павлович — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
Джамбулатов Заурбек Исламович — заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром энергохолдинг";
Дмитриев Андрей Игоревич — первый заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром";
Земляной Евгений Николаевич — заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром энергохолдинг";
Коробкина Ирина Юрьевна — заместитель начальника Управления ПАО "Газпром";
Рогов Александр Владимирович — заместитель начальника Управления — начальник отдела ПАО "Газпром";
Федоров Денис Владимирович — генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг";
Шацкий Павел Олегович — первый заместитель генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг";
Химичук Елена Владимировна — начальник отдела ПАО "Газпром";
Шипачев Александр Викторович — начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО "Газпром энергохолдинг";
Федоров Михаил Владимирович — директор по производству ООО "Газпром энергохолдинг".