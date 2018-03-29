Утвержден список кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МОЭК"

Совет директоров ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" в соответствии с предложениями акционеров утвердил следующий список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:

Абдуллин Роман Эдуардович — заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром";

Башук Денис Николаевич — управляющий директор ПАО "МОЭК";

Бикмурзин Альберт Фяритович — заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО "Газпром энергохолдинг";

Бирюков Петр Павлович — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

Джамбулатов Заурбек Исламович — заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром энергохолдинг";

Дмитриев Андрей Игоревич — первый заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром";

Земляной Евгений Николаевич — заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром энергохолдинг";

Коробкина Ирина Юрьевна — заместитель начальника Управления ПАО "Газпром";

Рогов Александр Владимирович — заместитель начальника Управления — начальник отдела ПАО "Газпром";

Федоров Денис Владимирович — генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг";

Шацкий Павел Олегович — первый заместитель генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг";

Химичук Елена Владимировна — начальник отдела ПАО "Газпром";

Шипачев Александр Викторович — начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО "Газпром энергохолдинг";

Федоров Михаил Владимирович — директор по производству ООО "Газпром энергохолдинг".