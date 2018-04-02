В Китае будут введены в эксплуатацию пять новых атомных энергоблоков в 2018 г.

Национальное энергетическое агентство Китая Chinese National Energy Administration (NEA) выпустило Обзор развития энергетики на 2018 г. (Energy Work Guidance Opinion for 2018), в котором отмечено, что прирост установленной мощности атомной генерации к концу 2018 г. составит почти 6 ГВт.

Это обусловлено вводом в эксплуатацию пяти новых атомных энергоблоков: Sanmen-1 и Haiyang-1 с ядерными реакторами AP-1000s, Taishan-1 с ядерным реактором EPR-1750, Tianwan-3 с ядерным реактором VVER-1000 и Yangjiang-5 с ядерным реактором ACPR-1000.

Энергоблоки Sanmen-1, Haiyang- EPR-1750 1 и Taishan-1 уже прошли горячую обкатку. Реактор Tianwan-3 был присоединен к национальной энергосистеме в декабре 2017 г., а ввод его в коммерческую эксплуатацию намечен на конец 2018 г.

Кроме этого правительство Китая планирует в течение 2018 г. дополнительно приступить к строительству от шести до восьми атомных энергоблоков. К 2020 г. планируется достичь поставленной цели по увеличению суммарного объема установленной мощности атомной генерации с нынешних 35 ГВт до 58 ГВт.

