Адыгейские электросети вошли в тройку лучших организаций по охране труда

В Адыгее подвели итоги республиканского конкурса "Лучшая организация по охране труда" за 2017 год. Третье место по сумме баллов за показатели состояния условий и охраны труда занял Адыгейский филиал ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети").

Республиканский конкурс "Лучшая организация по охране труда" проводится ежегодно Министерством труда и социального развития Республики Адыгея. Конкурс проходит в два этапа: первый на уровне муниципальных районов и городских округов, второй – на республиканском уровне.

Цели и задачи конкурса – повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда работникам и снижении уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, распространение положительного опыта работы по охране труда в организациях, улучшение условий труда работников в процессе трудовой деятельности, выявление наиболее квалифицированных специалистов по охране труда, формирование имиджа социально ответственного работодателя.

– Участие в этом конкурсе дает нам возможность продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, достижения компании по улучшению условий труда, компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранении жизни и здоровья работников, – рассказала заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Ирина Бурун.