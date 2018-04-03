Арбитражный суд по Астраханской области подтвердил законность требований энергетиков

Арбитражный суд по Астраханской области подтвердил законность требований астраханского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети"), предъявляемых к учету электроэнергии, а также отсутствие прав у государственных надзорных органов вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Астраханские энергетики регулярно проводят мероприятия по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. По всем выявленным случаям составляются акты, на основании которых, в соответствии с законом, виновные обязаны возместить убытки энергокомпании и заплатить штраф. С начала 2018 года астраханскими энергетиками составлено 314 актов безучетного потребления, на 13 млн кВт/ч.

Некоторые потребители, стремясь уклониться от выплат возмещения убытков и штрафов, пытаясь обжаловать правомерность составленных энергетиками актов, используют свое право обратиться в надзорные органы.

Например, недавно бизнесмен из Икрянинского района Астраханской области обратился с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства в Управление Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области. Рассмотрев материалы дела, УФАС АО признало ПАО "МРСК Юга" нарушившим закон и выдало предписание об аннулировании оспариваемых актов, признав действия филиала незаконными.

Другой потребитель – физическое лицо, обратился с подобным заявлением в прокуратуру Енотаевского района. Прокуратура также признала действия ПАО "МРСК Юга" незаконными. Однако, оба решения надзорных органов были обжалованы астраханскими энергетиками в Арбитражном суде.

Рассмотрев предоставленные доказательства, в том числе фото и видео материалы, Астраханский арбитражный суд признал решения УФАС и Прокуратуры Енотаевского района незаконными. Более того, суд также подтвердил отсутствие прав у государственных надзорных органов вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность энергетической компании.