Итальянская компания Finder SpA локализовала производство в России

Компания "Финдер", российский филиал итальянской компании Finder SpA, примет участие в международной выставке "Электро-2018", на которой представит продукцию, выпущенную на заводе в Москве.

В ноябре прошлого года ООО "Финдер" открыла производство на территории Российской Федерации в г. Москве. Первым было налажено серийное производство розеток (колодок) для реле Finder. На российском предприятии будет производиться линейка наиболее востребованных у заказчиков компании розеток 94, 95, 96, 97 серий. В начале января 2018 г. начаты отгрузки розеток 94.04.9SMA, которые стали производится в первую очередь.

Компанией получен сертификат соответствия на новые розетки согласно ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Организатор 27-й международной выставки "ЭЛЕКТРО. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений" - АО "Экспоцентр" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 16 по 19 апреля 2018 г. в ЦВК "Экспоцентр".