"Каббалкэнерго" подготовился к паводковому и пожароопасному периодам

В Государственном комитете КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики. Оно прошло под председательством председателя Госкомитета – заместителя руководителя Штаба Ирины Безниковой.

Были заслушаны отчеты руководителей субъектов топливно-энергетического комплекса, функционирующих на территории КБР, по такому актуальному вопросу, как готовность объектов электроэнергетики к надежной работе в паводковый и пожароопасный периоды. Проведен анализ прогнозируемой в 2018 году паводковой и пожароопасной ситуации, оценены возможные риски возникновения нарушений электроснабжения потребителей, включая социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения, обсуждены меры по их предупреждению.

Директор филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" - заместитель руководителя Штаба Олег Калинкин доложил, что в энергокомпании в полной мере налажен контроль за надежным функционированием объектов электроэнергетики в паводковый и пожароопасный периоды, обеспечена готовность к возникновению нештатных ситуаций. В частности, создан резерв необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

Проверено состояние противооползневых, противообвальных, берегоукрепительных и противоселевых сооружений. Особое внимание уделено участкам сетей и электрооборудованию, находящимся в зонах повышенного риска. Организовано взаимодействие с главами местных администраций при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Утвержден план обязательных мероприятий. В их числе проводимые ревизии кабельного хозяйства на соответствие требованиям пожарной безопасности, маслоотводов и маслоприемных устройств силового оборудования, проверка чистоты гравийной засыпки и состояния бортовых ограждений маслоприемных устройств. Запланирован покос травы, уборка сухой травы и других сгораемых материалов.

Проверена готовность специализированной техники и персонала филиала для борьбы с возможными подтоплениями и пожароопасной обстановкой. Организовано взаимодействие с территориальными органами МЧС России и подразделениями Росгидромета в части прогнозирования и контроля развития пожароопасной обстановки, силами пожарно-технических комиссий организованы проверки противопожарного состояния электросетевых объектов. Запланировано проведение совместных учений с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного самоуправления по ликвидации последствий нарушений электроснабжения.

По всем рассмотренным вопросам принято протокольное решение, предусматривающее исполнение комплекса мер по организации безопасного электроснабжения республики и четкий контроль его реализации.