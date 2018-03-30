"Камский кабель" приглашает на выставку "НЕФТЕГАЗ-2018"

Интервью на RusCable.Ru
Генеральный директор ООО "Камский кабель" Владимир Пономарев
3 апреля 2018, 15:44
Рубрика: В мире
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ВЫСТАВКИ
ООО "Камский кабель" приглашает на 18-ую международную выставку "НЕФТЕГАЗ-2018". На нашей экспозиции под девизом "Камкабель" - для нефтегазовой отрасли" Вы ознакомитесь с серийными марками кабелей для подключения нефтепогружных насосов, для борьбы с АСПО, а также проведёте переговоры с техническими специалистами, представителями продаж специализированной группы "Нефть".
Используйте возможность запланировать Ваши переговоры или подписание контракта, сделав запрос пригласившему Вас руководителю, специалисту или на адрес kamkabel@kamkabel.ru .
Дата: 16 - 19 апреля 2018 г.
Место: г. Москва, ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР", Краснопресненская наб., 14, Павильон 8, уровень 2, зал 2.
Стенд: № А82С55
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