Лаборатории АО "АЭМ-технологии" успешно прошли межлабораторные сличительные испытания

Центральные заводские лаборатории Волгодонского и Петрозаводского филиалов АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) получили свидетельства об успешном участии в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ). Испытания впервые прошли в контуре госкорпорации "Росатом". Провайдером отраслевых МСИ выступил АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливный дивизион Росатома — ТВЭЛ).

Лаборатории Атоммаша и Петрозаводскмаша провели работу по методам разрушающих испытаний конструкционных материалов: анализ механических свойств и химического состава сталей. Измерения проводили на специально изготовленных шифрованных образцах в соответствии с заданными условиями. Полученные результаты проанализировали метрологи ВНИИНМ, сравнили с результатами других отраслевых лабораторий. Так МСИ позволяют оценить достоверность результатов работы измерительных и испытательных лабораторий.

По итогам испытаний лаборатории филиалов "АЭМ-технологии" получили положительное заключение и свидетельства об успешном участии в межлабораторных сличительных испытаниях. Результаты испытаний образцов, предъявленных провайдером для анализа, полностью совпали с аттестованными значениями данных образцов металла.

"В атомной отрасли нет мелочей. От точности лабораторных испытаний зависит качество изготовленного оборудования, определение параметров технологических процессов, в том числе, подобранные режимы сварки, термической обработки и многих других производственных операций. Проверка квалификации лабораторий с применением МСИ позволяет продемонстрировать компетентность, повысить доверие к результатам и еще раз отметить высокий уровень ответственности и квалификации коллективов лабораторий", — прокомментировал директор департамента качества АО "АЭМ-технологии" Андрей Шилов.

В отраслевых МСИ приняли участие 22 предприятия отрасли, включая предприятия машиностроительного дивизиона Атомэнергомаш — АО "ОКБМ Африкантов", ПАО "ЗиО-Подольск", АО "НПО "ЦНИИТМАШ", Волгодонский и Петрозаводский филиалы АО "АЭМ-технологии".