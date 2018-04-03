Отдельные предприятия ЖКХ КБР в "группе риска" по оплате за энергоресурсы

Управляющий директор АО "Каббалкэнерго" (входит в группу компаний "Россети") Аслан Докшукин принял участие в совещании по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, проводивший совещание, поблагодарил региональные власти, которые довели до 100 % текущие платежи предприятий, финансируемых из региональных и местных бюджетов. "А вот ситуация с платежами предприятий ЖКХ, а в некоторых регионах и населения – критическая", – заметил он.

Крайне низкий уровень платежной дисциплины отдельных предприятий ЖКХ Кабардино-Балкарии отметил в своем выступлении Аслан Докшукин.

По его словам, в "группе риска" находится МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания", уровень оплаты которой за два месяца 2018 года составил лишь 17 %, а задолженность на начало марта превысила 146 млн рублей. Кроме того, крупным дебитором энергетиков является еще одно предприятие г.о. Нальчик – МУП "Водоканал" с задолженностью в 50,7 млн рублей и уровнем оплаты по итогам двух месяцев 68 %.

Управляющий директор "Каббалкэнерго" предоставил исчерпывающую информацию о мерах, предпринимаемых в рамках действующего законодательства гарантирующим поставщиком электроэнергии Кабардино-Балкарии как в части сокращения дебиторской задолженности этой группы потребителей, так и в части своевременной и полнообъемной оплаты за потребленный ими энергоресурс.

Игорь Кошин поручил в максимально кроткие сроки представить предложения по оздоровлению проблемных предприятий жилищно-коммунального комплекса СКФО, имеющих задолженности за предоставленные ресурсы, а также повышению платежной дисциплины со стороны населения.

В мероприятии приняли участие руководители территориальных межведомственных рабочих групп по ТЭК субъектов СКФО, представители региональных органов исполнительной власти, ресурсосберегающих организаций, а также руководители отраслевых департаментов Минкавказа России.