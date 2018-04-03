"Российский Энергетический Саммит": мы смотрим в будущее Российской энергетики

РЭС «Энергоснабжения и энергоэффективности» РЭС «Энергоснабжения и энергоэффективности» РЭС «Энергоснабжения и энергоэффективности» РЭС «Энергоснабжения и энергоэффективности»

28 марта 2018 года в Москве прошел Российский Энергетический Саммит «Энергоснабжения и энергоэффективности».

Площадкой для его проведения был выбран 5-звездочный отель InterConnental расположенный в самом центре Москвы. Именно он стал местом, где в этом году, на обсуждения собрались ведущие специалисты и представители энергетической отрасли России. Заявку на участие могли подать все желающие, имеющие уникальные инновационные технологии или разработки, информацию о которых необходимо было донести до аудитории Саммита, получив при этом максимальную отдачу и охват аудитории. А также те, у кого имелись необходимые решения, технологии или оборудование которые они были готовы представить всей аудитории. Портал RusCable.Ru выступил генеральным информационным партнером мероприятия.

Саммит проходил при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по энергетике ГД ФС РФ, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Европейской Ассоциации возобновляемых источников энергии, а так же при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В рамках конгресса «Тенденции энергоснабжения и энергоэффективности в РФ», который состоялся во время саммита, обсуждались основные проблемы энергоснабжения в РФ, перспективы инвестирования в энергетику, развитие распределительной генерации и её интеграции в энергосистемы и энергообьединения.

Кроме того, состоялась экспертная дискуссия по вопросам реализации «Концепции развития систем промышленного хранения энергии» и круглый стол о блокчейн технологиях в энергетики - эти две темы стали особенностью программы. Участники детально обсудили применение технологии для производства энергии на основе возобновляемых источников.

Энергетический саммит – стал крупной экспертной площадкой, которая позволила создать платформу для диалога профессионалов энергетического комплекса, а также дала возможность услышать доклады от ключевых представителей отрасли. Среди спикеров были зарегистрированы следующие лица:

Валентин Баринов (Заведующий отделением перспектив развития электроэнергетики Энергетического института им. Г.М. Кржижановского)

Валерий Селезнев (Первый заместитель Председателя Комитета ГД по энергетике ФС РФ)

Петр Безукладников (Вице-президент Экспертно-аналитической дирекции ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк))

Георгий Кекелидзе (Председатель Правления НП по развитию возобновляемой энергетики "Евросолар")

Олег Лушников (Исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России») и др.

А также заключительной частью программы Российского Энергетического Саммита стало награждение победителей Всероссийской премии «ЭнергоЛидер». Данная Премия была учреждена в целях поддержки вовлеченности в работу квалифицированных сотрудников энергетической отрасли, а также признания профессиональным сообществом личного вклада участников Премии в развитие отрасли.

Претендентами на ее получение стали сотрудники предприятий энергетической отрасли на всей территории Российской Федерации.

Победителей награждали дипломами в следующих номинациях: