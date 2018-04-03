В Екатеринбургской теплосетевой компании прошли соревнования профессионального мастерства между командами районов тепловых сетей

В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проведены соревнования профессионального мастерства среди персонала восьми районов тепловых сетей (РТС). Его участниками стали 15 команд, свои теоретические знания и практические навыки они демонстрировали на шести конкурсных этапах.

Самым значимым из них эксперты назвали спуск в тепловую камеру. Ведь только от исполнения всех правил техники безопасности, взаимодействия внутри бригады и выверенных действий каждого сотрудника зависит успешное решение производственной задачи. Перед спуском энергетики ограждали рабочую территорию, открывали камеру специальными инструментами, делали необходимые замеры. Важно убедиться, чтобы замкнутое пространство камеры не было заполнено кипятком, парами, воздух не содержал вредных примесей (углекислого газа или метана). После вентилирования теплокамеры один из слесарей спускался в нее, используя средства защиты. Двое коллег его подстраховывали. По заданию команды меняли сальник на задвижке, чтобы избежать утечки горячей воды.

Не менее ответственный этап - оказание первой доврачебной помощи. По легенде один из сотрудников потерял сознание в тепловой камере. Чтобы его спасти требовались быстрота действий, правильность и эффективность реанимационных мероприятий. Концентрация и совместное приложение сил помогли набрать зачетные баллы и при устранении условного пожара с применением переносных огнетушителей. Обязательное испытание для каждого конкурсанта – тестирование на знание требований охраны труда при производстве работ на тепломеханическом оборудовании и действий при оказании первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве.

Лучшие результаты на соревнованиях профмастерства показала бригада РТС 5 – Орджоникидзевский. "Серебро" взяли представители Кировского района (РТС 4), третьими стали энергетики РТС 6, эксплуатирующие тепловые сети Железнодорожного района. Впереди у победителей соревнования среди теплосетевых компаний Свердловского филиала Т Плюс.

