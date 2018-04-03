Верховный суд поддержал Т Плюс в прецедентном споре с налоговиками

Верховный суд России подтвердил правоту ПАО "Т Плюс", оспаривавшего правомерность назначения повторной выездной налоговой проверки за 2010 год, назначенной в 2015 году. Суд постановил, что при оценке разумности срока назначения повторной налоговой проверки должны учитываться все обстоятельства. Особое внимание было уделено тому, что для налогоплательщиков установлен четырехлетний срок хранения документов, и после его истечения компаниям становится существенно сложнее защищать свою позицию.

В своем решении Верховный суд сослался на конституционную свободу экономической деятельности и признал недопустимость избыточного, неограниченного по продолжительности налогового контроля. Отказы всех трех судебных инстанций, куда обращалась Т Плюс, были признаны незаконными. Теперь жалоба энергетиков будет рассмотрена заново, но с учетом позиции высшего судебного органа страны.

Сформулированная позиция ВС РФ может быть полезна для всех организаций - налогоплательщиков поскольку, позволяет внести определенность в вопросах ограничения прав налоговых органов при определении сроков назначения повторных выездных проверок. До нынешнего определения такие сроки фактически считались неограниченными.

Напомним, в 2011 году Т Плюс в декларации заявила 1 млрд рублей налога на прибыль. В дальнейшем компания уточнила отчетность, благодаря чему в новой декларации за 2010 год сумма данного налога снизилась до 805,5 млн рублей.

Камеральная проверка Федеральной налоговой службы подтвердила законность такой корректировки. Однако в июне 2015 года налоговики приняли решение назначить выездную налоговую проверку за 2010 год. Таким образом, проверка фактически была назначена через четыре с половиной года после завершения отчетного периода.

