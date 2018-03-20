ЭМ-КАБЕЛЬ: 8 лет уверенного роста

Торжественное собрание работников предприятия по поводу знаменательного события состоялось 30 марта. Генеральный директор завода Евгений Бурканов тепло поздравил коллектив с этим замечательным событием и особо отметил высокие результаты работы, которых удалось достичь за последние 8 лет – "Именно благодаря слаженной работе всего коллектива мы уверенно движемся вперед!"

Во время собрания заводчане вспоминали, как рос и развивался ЭМ-КАБЕЛЬ, как в 2010 году строился первый цех, как монтировалось первое оборудование, как через руки проходили первые километры готовой продукции. Если в 2010 году завод произвел продукции лишь на 248 миллионов рублей, то сегодня эта цифра уже приблизилась к отметке в 5 миллиардов. Если в первый год своего основания на предприятии трудилось лишь 77 человек, то сегодня на ЭМ-КАБЕЛЕ работает уже свыше 400 сотрудников.

За 8 лет своей работы предприятие уже хорошо узнаваемо на кабельном рынке, имеет вес и авторитет среди коллег, уважаемо потребителями.

Шаг за шагом преодолевая проблемы непростого экономического периода, завод успешно реализует программы развития, внедряет новые технологии, достигает новых вершин. Одним из самых значимых реализованных проектов 2017 года на ЭМ-КАБЕЛЕ стал запуск нового произвосдтва высоковольтных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10-110 кВ, которые сегодня отгружаются не только в различные регионы России, но и на экспорт.

В этот день в торжественной обстановке лучшим работникам были вручены заслуженные награды: почетная грамота Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, почетная грамота ГК "Оптикэнерго", благодарность генерального директора ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ", благодарность профсоюзного комитета организации.