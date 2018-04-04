Евросоюз закрывает дело "Газпрома"

Еврокомиссия собирается одобрить обязательства "Газпрома" по антимонопольному делу и закрыть его без штрафа. По данным Reuters, это может произойти уже в апреле, однако собеседники “Ъ” настроены более осторожно, учитывая, что расследование стартовало еще в 2012 году. По данным “Ъ”, "Газпром" в новых предложениях по урегулированию пошел на некоторые уступки, в частности по поставкам газа в Прибалтику, но в целом остался на прежней позиции.

Еврокомиссия может уже в апреле принять предложения "Газпрома" по урегулированию антимонопольных претензий и закрыть дело против компании без наложения штрафа, сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на источники. Источники “Ъ” подтвердили, что антимонопольный директорат ЕК получил обновленные предложения "Газпрома" и склонен одобрить их. В то же время ЕК пока не направляла в "Газпром" официальное уведомление об этом, и собеседники “Ъ” в отрасли не уверены, что стоит ожидать его в апреле. Они добавляют, что еврокомиссару по конкуренции Маргрете Вестагер предстоит сложная задача выбрать правильный момент для официального закрытия дела, учитывая растущее напряжение в политических отношениях России и ЕС.

ЕК официально начала антимонопольное дело против "Газпрома" в апреле 2015 года (оно стартовало еще осенью 2012 года с обысков в европейских офисах компании и ее партнеров). Регулятор обвинял "Газпром" в завышении цен на рынках Болгарии, Польши и стран Прибалтики, в создании препятствий свободному перетоку газа и "контрактном связывании".

Год назад "Газпром" представил ЕК свои предложения по урегулированию претензий. Ключевым моментом было то, что "Газпром" согласился предоставить этим странам ЕС цены на газ по долгосрочным контрактам, основанные на ценах в Западной Европе (котировки хабов или цены на границе Германии, Франции или Италии). Кроме того, "Газпром" обязался разрешить клиентам в этих странах менять точки сдачи газа, в результате потребители Польши и Словакии смогут "виртуально" поставлять газ в Прибалтику, а потребители Венгрии и Словакии — в Болгарию. Эта услуга не бесплатна: чтобы "виртуально" перебросить газ из Польши в Литву, придется заплатить "Газпрому" €8 за 1 тыс. кубометров, из Словакии в Болгарию — €24.

Обязательства прошли рыночный тест (market test), в ходе которого страны ЕС высылали замечания. Наиболее непримиримой оказалась Польша, которая требовала оштрафовать "Газпром". Компания с учетом отзывов подготовила новую редакцию обязательств.

По данным “Ъ”, в ней "Газпром" пошел на некоторые уступки по рынку Прибалтики. Так, Литва просила, чтобы обязательства "Газпрома" распространялись не только на контракты более четырех лет, но и на более короткие соглашения. Также "Газпром" снизил плату за "виртуальное" перемещение газа с помощью смены пунктов сдачи. Наконец, ряд формулировок, касающихся ключевого вопроса — перехода в контрактах на ценообразование, "основанное на ценах в Западной Европе",— был ужесточен. Судя по всему, фактически "Газпром" будет поставлять газ странам Восточной Европы по ценам, весьма близким к котировкам ключевых газовых хабов. Но в целом, по словам собеседников “Ъ”, существенного изменения обязательств не произошло, а наиболее радикальные запросы Польши ЕК сразу отклонила.

Если ЕК одобрит обязательства "Газпрома" и закроет дело, какая-либо третья сторона может оспорить это решение в суде, отмечают в своем обзоре Джонатан Стерн и Катя Ефимова из Оксфордского института энергетических исследований. Так, Польша уже пыталась оспорить в суде другое решение ЕК по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal. Но исход судебного спора, по мнению аналитиков, будет, скорее всего, в пользу ЕС.

Коммерсант