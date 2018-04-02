МОЭСК укрепляет надежность электроснабжения аэропорта "Шереметьево"

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") оборудуют питающие центры 110 кВ "Шереметьево", "Аэропорт" и "Планерная" дизель-генераторными установками (ДГУ) мощностью по 200 кВА каждая. На каждом питающем центре будет установлено по одной ДГУ.

"Подстанции "Шереметьево", "Аэропорт" и "Планерная" в ходе комплексной реконструкции оснащены новым силовым и коммутационным оборудованием. Оно очень надежное и работает без сбоев. Дополнительное же оборудование дизель-генераторными установками вызвано необходимостью обеспечить надежность электроснабжения международного аэропорта "Шереметьево" в случае форс-мажорных обстоятельств", – подчеркнул начальник службы подстанций северного филиала МОЭСК Александр Бережной.

Установка ДГУ проводится в рамках мероприятий, которые осуществляет ПАО "МОЭСК" для обеспечения надежности питания спортивных объектов и объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу. Среди них и международный аэропорт " Шеремьетьево", нагрузка на который во время Чемпионата мира по футболу существенно увеличится. В этот период аэропорты Московского авиационного узла примут значительную часть пассажиропотока – около 280–290 тыс. человек в день, что на 20–30 тыс. превысит обычные показатели.