Подведены итоги Всероссийской олимпиады по РЗА электроэнергетических систем

C 19 по 21 марта в Самарском государственном техническом университете прошла ежегодная Всероссийская студенческая олимпиада по релейной защите и автоматике электроэнергетических систем. Олимпиада проводится ежегодно с целью выявления одаренной молодежи и формирования молодежного кадрового резерва в рамках Плана совместной работы ПАО "ФСК ЕЭС" и АО "СО ЕЭС" на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и план студенческих мероприятий АО "СО ЕЭС". Оператором Плана совместной работы выступает Фонд "Надежная смена".

Участниками Олимпиады стали более 100 бакалавров и магистрантов 12 технических вузов по направлению "Электроэнергетика и электротехника".

В ходе соревнований участники решали задания по следующим тематикам: расчет токов коротких замыканий; токовые направленные и ненаправленные защиты линий электропередачи; дистанционные защиты линий электропередачи; защиты трансформаторов; защиты электродвигателей; защиты блоков "генератор-трансформатор"; автоматика электрических сетей.

Соревнование проводилось в личном и командном зачетах.

В командном зачете победителями стали хозяева площадки – команда Самарского государственного технического университета в составе: Артема Гребенникова, Эльмиры Давликамовой, Василия Лобачева, Дианы Муталовой, Алексея Овсянникова, Анастасии Тимофеевой и Анастасии Юдиной.

На втором месте – команда Ивановского государственного энергетического университета, бронзу завоевала команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Победителем в личном зачете стала Анастасия Тимофеева (СамГТУ). Второе место разделили Анастасия Юдина (СамГТУ) и Алексей Юдин(БГТУ им. В. Г. Шухова). На третьем месте – Алексей Евдаков (ИГЭУ) и Антон Черемных (НГТУ).

Победители Олимпиады получили дипломы и ценные призы от Оргкомитета. Лучшие студенты получат приглашения стать участниками форума "Школа лидеров энергетики", который состоится в конце 2018 года.