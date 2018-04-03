Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2018 года увеличилось на 5,8 % по сравнению с мартом 2017 года

По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2018 года составило 97,7 млрд кВт•ч, что на 5,8 % больше объема потребления за март 2017 года. Потребление электроэнергии в марте 2018 года в целом по России составило 99,7 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше уровня потребления в марте 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В марте 2018 года электростанции ЕЭС России выработали 98,5 млрд кВт•ч, что на 5,6 % больше чем в марте 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2018 года составила 100,5 млрд кВт•ч, что на 5,8 % больше выработки в марте прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 60,1 млрд кВт•ч, что на 7,9 % больше, чем в марте 2017 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2018 года составила 14,4 млрд кВт•ч (на 2,7 % больше уровня 2017 года), выработка АЭС – 18,4 млрд кВт•ч (на 1,4 % больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,5 млрд кВт•ч (на 4,1 % больше уровня 2017 года).

Максимум потребления мощности в марте 2018 года составил 147 837 МВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2017 года на 8,8 %.

Увеличение потребления электрической энергии и мощности в марте 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года связано с более низкой температурой наружного воздуха. Температура воздуха по ЕЭС России в марте текущего года составила -6,9°C что на 6,0°C ниже температуры марта 2017 года.

Данные за март 2018 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно марта

2017 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно марта 2017 года, % Восток (с учетом изолированных систем) 4,7 7,1 4,5 8,2 Сибирь (с учетом изолированных систем) 19,0 0,1 19,8 3,7 Урал 23,4 3,2 23,6 1,5 Средняя Волга 11,0 24,1 10,3 7,6 Центр 21,9 -1,3 23,0 9,1 Северо-Запад 11,0 13,4 9,2 7,9 Юг 9,5 15,5 9,4 9,4

Потребление электроэнергии за три месяца 2018 года в целом по России составило 296,2 млрд кВт•ч, что на 2,4 % больше, чем за тот же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 290,3 млрд кВт•ч, что так же на 2,4 % больше чем в январе – марте 2017 года.

С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 298,7 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше объема выработки в январе – марте 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за три месяца 2018 года составила 292,7 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 184,4 млрд кВт•ч, что на 4,2 % больше, чем в январе – марте 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 40,2 млрд кВт•ч (на 2,9 % больше, чем за три месяца 2017 года), выработка АЭС – 51,6 млрд кВт•ч (на 6,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 16,3 млрд кВт•ч (на 2,4 % больше показателя января – марта 2017 года).

Данные за три месяца 2018 года