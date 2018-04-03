Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2018 года увеличилось на 5,8 % по сравнению с мартом 2017 года

Инновационные кабели с алюминиевыми сплавами
4 апреля 2018, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2018 года составило 97,7 млрд кВт•ч, что на 5,8 % больше объема потребления за март 2017 года. Потребление электроэнергии в марте 2018 года в целом по России составило 99,7 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше уровня потребления в марте 2017 года.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
В марте 2018 года электростанции ЕЭС России выработали 98,5 млрд кВт•ч, что на 5,6 % больше чем в марте 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2018 года составила 100,5 млрд кВт•ч, что на 5,8 % больше выработки в марте прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 60,1 млрд кВт•ч, что на 7,9 % больше, чем в марте 2017 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2018 года составила 14,4 млрд кВт•ч (на 2,7 % больше уровня 2017 года), выработка АЭС – 18,4 млрд кВт•ч (на 1,4 % больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,5 млрд кВт•ч (на 4,1 % больше уровня 2017 года).
Максимум потребления мощности в марте 2018 года составил 147 837 МВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2017 года на 8,8 %.
Увеличение потребления электрической энергии и мощности в марте 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года связано с более низкой температурой наружного воздуха. Температура воздуха по ЕЭС России в марте текущего года составила -6,9°C что на 6,0°C ниже температуры марта 2017 года.
Данные за март 2018 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно марта
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно марта
2017 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
4,7
|
7,1
|
4,5
|
8,2
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
19,0
|
0,1
|
19,8
|
3,7
|
Урал
|
23,4
|
3,2
|
23,6
|
1,5
|
Средняя Волга
|
11,0
|
24,1
|
10,3
|
7,6
|
Центр
|
21,9
|
-1,3
|
23,0
|
9,1
|
Северо-Запад
|
11,0
|
13,4
|
9,2
|
7,9
|
Юг
|
9,5
|
15,5
|
9,4
|
9,4
Потребление электроэнергии за три месяца 2018 года в целом по России составило 296,2 млрд кВт•ч, что на 2,4 % больше, чем за тот же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 290,3 млрд кВт•ч, что так же на 2,4 % больше чем в январе – марте 2017 года.
С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 298,7 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше объема выработки в январе – марте 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за три месяца 2018 года составила 292,7 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 184,4 млрд кВт•ч, что на 4,2 % больше, чем в январе – марте 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 40,2 млрд кВт•ч (на 2,9 % больше, чем за три месяца 2017 года), выработка АЭС – 51,6 млрд кВт•ч (на 6,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 16,3 млрд кВт•ч (на 2,4 % больше показателя января – марта 2017 года).
Данные за три месяца 2018 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – марта
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – марта 2017 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
14,8
|
7,2
|
14,1
|
6,4
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
58,3
|
0,3
|
60,1
|
3,1
|
Урал
|
69,8
|
0,0
|
69,9
|
-0,5
|
Средняя Волга
|
31,3
|
11,7
|
30,0
|
2,6
|
Центр
|
65,0
|
-2,5
|
67,2
|
3,4
|
Северо-Запад
|
32,0
|
6,4
|
26,9
|
3,7
|
Юг
|
27,6
|
5,0
|
28,0
|
2,9