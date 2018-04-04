Специалисты "Т Плюс" напоминают о необходимости регулировки системы теплоснабжения в домах

Отопительный сезон вступил в завершающую стадию. Температура теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ и ГРЭС, снижена до минимально возможного уровня и на утро 4 апреля составляет 70 градусов. С ростом температуры наружного воздуха все больше жителей многоквартирных домов жалуются на высокую, по их мнению, температуру в квартирах, обвиняя в перетопах энергокомпанию. Между тем, специалисты Саратовского филиала "Т Плюс" неоднократно разъясняли, что регулировку системы теплопотребления в домах должны вести управляющие организации, но последние эту работу зачастую не проводят.

По фактам поступивших от саратовцев жалоб тепловая инспекция Саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" провела рейды по домам. В результате специалисты выявили, что большинство управляющих компаний не только не ведут регулировку на тепловых узлах домов, но и в нарушение требований Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" на внутридомовых коммуникациях отсутствуют сужающие устройства (шайбы). Они предназначены для регулирования гидравлического режима в системе теплопотребления дома и температурного режима в квартирах в соответствии с температурой наружного воздуха.

Наличие сужающих устройств в тепловых узлах многоквартирных домов является одним из условий готовности дома к отопительному сезону. Устанавливать такие устройства обязаны исполнители коммунальных услуг, т.е. управляющие компании, товарищества собственников жилья или профильный специалисты, если дом находится в самоуправлении. При проверке готовности домов к зиме специалисты тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" выдают предписания о необходимости установить сужающие устройства, однако управляющие организации их, к сожалению, игнорируют. Специалисты тепловой инспекции выявили такие нарушения в 444 домах г. Саратова. Вскрываются также случаи, когда при подготовке к ОЗП сужающие устройства устанавливаются, однако потом удаляются. Таких случаев выявлено за последнее время 16. Отсутствие данных устройств на коммуникациях многоквартирных домов и приводит к жалобам со стороны жителей домов на так называемые перетопы в квартирах.

Специалисты энергокомпании неоднократно направляли обращения в администрацию г. Саратова и Государственную жилищную инспекцию Саратовской области с просьбой повлиять на управляющие организации города, поскольку отсутствие шайб приводит к излишнему потреблению тепловой энергии домом, что самым непосредственным образом сказывается на цифрах в платежках за отопление.

