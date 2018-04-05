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Анонсы

1,5 недели до выставки "Нефтегаз-2018" в "Экспоцентре"

1,5 недели до выставки Нефтегаз-2018 в Экспоцентре

5 апреля 2018, 14:25
Рубрика: Анонсы
Метки: НЕФТЕГАЗ-2018

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16 апреля в ЦВК "Экспоцентр" откроется 18-я выставка оборудования и технологий для нефтегазо­вого комплекса "Нефтегаз-2018". В этом году выставка отмечает 40-летний юбилей – впервые она была проведена в 1978 году.

Совместно с выставкой проходит Национальный нефтегазо­вый форум, организованный Министерством энергетики РФ.

Приглашаем Вас посетить выставку и форум в ЦВК "Экспоцентр".

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Тематика выставки

  • Разведка и добыча нефти и газа
  • Строительство и обустройство месторождений
  • Сбор, хранение и транспортировка углеводородов
  • Нефтегазопереработка и нефтехимия
  • Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов
  • Сервисное обслуживание, оборудование и технологии
  • Автоматизированные системы управления и КИП
  • Электрооборудование для ТЭК

Место проведения:
Москва, ЦВК "Экспоцентр",
павильоны №1, 2, 8, открытые площади

Даты и время работы:
16–18 апреля: с 10.00 до 18.00
19 апреля: с 10.00 до 16.00

Компания: АО "Экспоцентр"
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