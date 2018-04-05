1,5 недели до выставки "Нефтегаз-2018" в "Экспоцентре"

Игорь Шайнога: "У нас как в оборонке, должно быть все свое"
Эксклюзивное интервью с Генеральным директором УК "УНКОМТЕХ"
5 апреля 2018, 14:25
Рубрика: Анонсы
Метки: НЕФТЕГАЗ-2018
16 апреля в ЦВК "Экспоцентр" откроется 18-я выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Нефтегаз-2018". В этом году выставка отмечает 40-летний юбилей – впервые она была проведена в 1978 году.
Совместно с выставкой проходит Национальный нефтегазовый форум, организованный Министерством энергетики РФ.
Приглашаем Вас посетить выставку и форум в ЦВК "Экспоцентр".
Тематика выставки
Место проведения:
Москва, ЦВК "Экспоцентр",
павильоны №1, 2, 8, открытые площади
Даты и время работы:
16–18 апреля: с 10.00 до 18.00
19 апреля: с 10.00 до 16.00