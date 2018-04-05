1,5 недели до выставки "Нефтегаз-2018" в "Экспоцентре"

16 апреля в ЦВК "Экспоцентр" откроется 18-я выставка оборудования и технологий для нефтегазо­вого комплекса "Нефтегаз-2018". В этом году выставка отмечает 40-летний юбилей – впервые она была проведена в 1978 году.



Совместно с выставкой проходит Национальный нефтегазо­вый форум, организованный Министерством энергетики РФ.



Приглашаем Вас посетить выставку и форум в ЦВК "Экспоцентр".

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Тематика выставки

Разведка и добыча нефти и газа

Строительство и обустройство месторождений

Сбор, хранение и транспортировка углеводородов

Нефтегазопереработка и нефтехимия

Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов

Сервисное обслуживание, оборудование и технологии

Автоматизированные системы управления и КИП

Электрооборудование для ТЭК

Место проведения:

Москва, ЦВК "Экспоцентр",

павильоны №1, 2, 8, открытые площади

Даты и время работы:

16–18 апреля: с 10.00 до 18.00

19 апреля: с 10.00 до 16.00