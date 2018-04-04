200 семей в райцентрах Камызяк и Лиман Астраханской области получили доступ к цифровым услугам "Ростелекома"

Жители улицы Ленина в Камызяке и жители района маслозавода в Лимане Астраханской области теперь могут пользоваться цифровыми услугами "Ростелекома" – высокоскоростным доступом в интернет, интерактивным телевидением, телефонной связью, видеонаблюдением и др. Для этого компания построила более 10 километров оптических линий связи и начала подключение пользователей по технологии PON*, которая используется для районов малоэтажной и частной застройки.

Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала ПАО "Ростелеком":

"В нескольких десятках километров от областного центра в частные дома заходит оптическое волокно, а это значит, что и в таких районах мы можем предоставить весь набор телекоммуникационных сервисов наравне с большими городами. Скоростной доступ в сеть позволяет людям решать множество вопросов дистанционно – от онлайн-покупок до получения государственных услуг. Задача "Ростелекома" в этом отношении – обеспечивать доступ россиян к цифровым технологиям независимо от района их проживания".

