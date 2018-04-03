АО "ОКБМ Африкантов" изготовило партию насосов для компании СИБУР

АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО "Атомэнергомаш") изготовило и отгрузило в контрактные сроки партию насосов для нужд ООО "СИБУР-Кстово".

В партию входит шесть герметичных электронасосов трех типоразмеров. Насосное оборудование предназначено для перекачивания этилена. Насосы были разработаны специально для заказчика, на основе его требований и условий эксплуатации. Перед отгрузкой состоялись приемо-сдаточные испытания, в ходе которых на специальном стенде были подтверждены гидравлические и энергетические характеристики насосов.

АО "ОКБМ Африкантов" имеет большой опыт создания герметичных электронасосов. Насосы используются для перекачивания взрывоопасных, токсичных, агрессивных жидкостей в различных отраслях промышленности.

Ранее, 21 марта, на встрече с руководством Нижегородской области Член Правления ООО "СИБУР" - Управляющий директор Дирекции пластиков, эластомеров, органического синтеза Павел Ляхович отмечал важность развития механизмов долгосрочных контрактов и выразил надежду, что основной изготовитель такого вида оборудования в регионе подтвердит свой статус надежного поставщика для дальнейшего развития долгосрочного сотрудничества.

Основными конкурентными преимуществами насосного оборудования, производимого АО "ОКБМ Африкантов", является высокий уровень экономической эффективности на всем жизненном цикле изделия, качество, надежность и долговечность. В частности, насосы имеют назначенный срок службы 20 лет (с возможным продлением) и назначенный ресурс не менее 40 тыс. часов, что превышает показатели надежности ведущих мировых производителей герметичных насосов. При производстве применяются современные технические решения, в том числе используемые в атомной отрасли.

Сегодня насосное оборудование ОКБМ используется на ведущих предприятиях нефтехимического комплекса России.