Игорь Шайнога: "У нас как в оборонке, должно быть все свое"
Эксклюзивное интервью с Генеральным директором УК "УНКОМТЕХ"
5 апреля 2018, 15:11
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с Президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани.
Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные вопросы международной и региональной повестки, в том числе в области энергетики.
Владимир Путин отметил конструктивный характер достигнутого в последние годы устойчивого диалога по многим направлениям взаимодействия между странами..