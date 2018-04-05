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Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с Президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани

Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с Президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани

5 апреля 2018, 15:11
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с Президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани.

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные вопросы международной и региональной повестки, в том числе в области энергетики.

Владимир Путин отметил конструктивный характер достигнутого в последние годы устойчивого диалога по многим направлениям взаимодействия между странами..

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