"МОЭК" обновил антирейтинг крупнейших компаний-должников за тепловую энергию

ПАО "МОЭК" продолжает публикацию списка компаний, чья задолженность за тепловую энергию ставит под угрозу надежное теплоснабжение жилого сектора Москвы. "Антирейтинг компаний-должников" по итогам 2017 года возглавили АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства", ООО "Управляющая компания „Дом-Мастер“ и ООО „Управляющая компания ЮНИ-ДОМ“ с задолженностью перед ПАО „МОЭК“ более 500 млн рублей каждая.

Управляющие организации ООО "Управляющая компания „Дом-Мастер“ и ООО „Управляющая компания ЮНИ-ДОМ“ по сравнению с предыдущим антирейтингом, опубликованным в октябре 2017 года в начале отопительного сезона 2017/2018, сохранили свои лидерские позиции среди крупнейших управляющих компаний-неплательщиков.

Антирейтинг информирует городское сообщество о реальном состоянии платежной дисциплины и масштабах средств, которые управляющие компании собирают с потребителей и не доводят до ресурсоснабжающих компаний. При этом практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета. Список сгруппирован по нескольким разделам, в зависимости от величины задолженности.

"Цель проекта „Антирейтинг компаний-должников“ — предотвратить развитие кризисных ситуаций в зонах ответственности неплательщиков. Поэтому „МОЭК“ ведет активную работу по повышению платежной дисциплины и взысканию задолженности, используя все возможные правовые механизмы, включая судебные иски и заявления о банкротстве в отношении недобросовестных потребителей", — отметил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.

Антирейтинг размещен на портале "МОЭК Онлайн": https://online.moek.ru/antirejting-dolzhnikov