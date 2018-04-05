На Воркутинской ТЭЦ-2 началась подготовка к технологическому присоединению объектов Министерства обороны

На ТЭЦ-2 ООО "Воркутинские ТЭЦ" (находится в оперативном управлении Коми филиала Т Плюс) началась подготовка к реконструкции двух ячеек закрытого распределительного устройства мощностью 110 кВ. Ячейки предназначены для подключения объекта Министерства обороны РФ – радиолокационной станции нового поколения, строительство которой ведется недалеко от Воркуты.

При реконструкции будет использовано современное электротехническое оборудование: элегазовые выключатели LTB145D1/B, линейные вводы 110 кВ с RIP-изоляцией, микропроцессорные терминалы устройств релейной защиты и автоматики серии "Сириус". Все технические решения отвечают требованиям безопасности, высокой надёжности и энергоэффективности. Они позволят свести к минимуму вероятность нештатных ситуаций и сбоев в энергоснабжении потребителей.

Работы будут завершены в октябре 2018 года, после чего объекты Минобороны и ВТЭЦ-2 свяжут две выделенные воздушные электролинии 110 кВ. Их строительство ведет МРСК Северо-Запада.

Максимальная нагрузка, присоединяемая к ВТЭЦ-2 по итогам реализации данного проекта, составит 9,612 МВт.

