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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" повысит надежность работы одной из ключевых подстанций в Кировском районе краевого центра

Пермэнерго повысит надежность работы одной из ключевых подстанций в Кировском районе краевого центра

5 апреля 2018, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" приступил к реализации мероприятий по повышению надежности работы оборудования подстанции 110/6 кВ "Химград", расположенной в Кировском районе Перми.

Энергетикам предстоит выполнить ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 32 МВА каждый, 10 разъединителей 110 кВ, 4 масляных выключателей 110 кВ, а также 34 масляных и 9 вакуумных выключателей 6 кВ.

Всего на выполнение указанных мероприятий будет направлено более 3,5 млн рублей.

Подстанция "Химград" является питающим центром для одного из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса - Пермского порохового завода. Также энергообъект обеспечивает электроснабжение бытовых потребителей части Кировского района Перми.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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