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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Студенты СКФУ, обучающиеся по программе Системного оператора, стали победителями регионального этапа чемпионата инженерных кейсов

Студенты СКФУ, обучающиеся по программе Системного оператора, стали победителями регионального этапа чемпионата инженерных кейсов

5 апреля 2018, 14:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СО ЕЭС, Case-In-2018

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В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) состоялся отборочный тур VI Международного чемпионата по решению инженерных кейсов в студенческой лиге по электроэнергетике. Четверо студентов, двое из которых – участники специализированной программы подготовки АО "СО ЕЭС", стали победителями регионального этапа и представят Ставропольский край в финале чемпионата "CASE-IN" в конце мая 2018 года в Москве.

Девять студенческих команд СКФУ, участвующих в региональном этапе лиги по электроэнергетике, соревновались в решении практической задачи, посвященной развитию Арктического региона России. В ходе соревнований участники представили решение инженерного кейса "Энергия на краю земли" по теме чемпионата "Развитие Арктики". Будущие энергетики разработали проект внешнего электроснабжения завода "Ямал-СПГ", расположенного в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа и предназначенного для переработки добытого на полуострове Ямал природного газа.

Результаты командных выступлений оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли преподаватели СКФУ, представители Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга, филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ставропольэнерго", Государственного казенного учреждения "Ставропольский краевой центр энергосбережения". В итоге лучшим было признано решение команды "Свидетели ПУЭ", в состав которой вошли магистранты – участники программы специализированной подготовки АО "СО ЕЭС" Алексей Старченко и Дарья Тучина, а также Андрей Миронов и студентка 4 курса Юлия Питько.

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" − федеральный кейс-чемпионат, в ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают инженерные кейсы – практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В 2018 году более 4500 студентов из 52 вузов соревнуются в шести отраслевых направлениях: электроэнергетика, геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия.

В финале, который состоится в Москве 30-31 мая 2018 года, команды – победители отборочных этапов каждой лиги будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд, которые получат возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители лиги по электроэнергетике примут участие в ежегодном летнем образовательном форуме "Энергия молодости".

Компания: АО "СО ЕЭС"

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