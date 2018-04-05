Студенты СКФУ, обучающиеся по программе Системного оператора, стали победителями регионального этапа чемпионата инженерных кейсов

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) состоялся отборочный тур VI Международного чемпионата по решению инженерных кейсов в студенческой лиге по электроэнергетике. Четверо студентов, двое из которых – участники специализированной программы подготовки АО "СО ЕЭС", стали победителями регионального этапа и представят Ставропольский край в финале чемпионата "CASE-IN" в конце мая 2018 года в Москве.

Девять студенческих команд СКФУ, участвующих в региональном этапе лиги по электроэнергетике, соревновались в решении практической задачи, посвященной развитию Арктического региона России. В ходе соревнований участники представили решение инженерного кейса "Энергия на краю земли" по теме чемпионата "Развитие Арктики". Будущие энергетики разработали проект внешнего электроснабжения завода "Ямал-СПГ", расположенного в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа и предназначенного для переработки добытого на полуострове Ямал природного газа.

Результаты командных выступлений оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли преподаватели СКФУ, представители Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга, филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ставропольэнерго", Государственного казенного учреждения "Ставропольский краевой центр энергосбережения". В итоге лучшим было признано решение команды "Свидетели ПУЭ", в состав которой вошли магистранты – участники программы специализированной подготовки АО "СО ЕЭС" Алексей Старченко и Дарья Тучина, а также Андрей Миронов и студентка 4 курса Юлия Питько.

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" − федеральный кейс-чемпионат, в ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают инженерные кейсы – практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В 2018 году более 4500 студентов из 52 вузов соревнуются в шести отраслевых направлениях: электроэнергетика, геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия.

В финале, который состоится в Москве 30-31 мая 2018 года, команды – победители отборочных этапов каждой лиги будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд, которые получат возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители лиги по электроэнергетике примут участие в ежегодном летнем образовательном форуме "Энергия молодости".